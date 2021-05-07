Dünyayı alarma geçiren Çin roketi ilk kez görüntülendi

Dünya'yı alarma geçiren kontrolden çıkan Çin'in yörüngedeki Long March 5B roketinin ilk görüntüsü gökbilimciler tarafından yayınlandı.

Dünya'dan 700 km uzakta olan roketin görüntüsünü 'Elena' robotik teleskopuyla görüntülemeyi başaran İtalyan gökbilimci Gianluca Masi, “Gökyüzü inanılmaz derecede parlaktı. Bu koşullar görüntülemeyi oldukça zor bir hale getirdi. Fakat robotik teleskopumuz sayesinde roketi görüntülemek başarılı oldu. Bu robotik tesisimizin gökyüzündeki nesneleri izleme konusundaki inanılmaz yeteneklerini gösteren bir olay.”diye konuştu.

8-10 MAYIS'TA YERYÜZÜNE DÜŞECEK