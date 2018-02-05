Dünyayı 3 saatte dolaşacak uçak yapılıyor!

Boeing, 10-20 yıl içinde bütün dünyayı 3 saatte dolaşabilecek bir uçak yapacak.

Havacılık Haftası, Boeing’in yeni hipersonik uçağı hakkında bazı bilgileri açıkladı. Şirket, uçağı önümüzdeki 10-20 yılda tamamlamayı planlıyor.

Boeing Research & Technology Hypersonics'ten Kevin Bowcutt "Bu, hipersonik uçak çalıştığımız birkaç konsept ve teknolojiden biri. Bu konsept, bir istihbarat, gözetim ve keşif, ya da ateş etme yetenekleri hedeflenen bir askeri uygulama içindir." şeklinde konuştu.

Dünyayı 3 saatte dolaşabilir

Boeing’in, “Valkyrie II” olarak adlandırmayı planladığı uçak, dünyayı 1-3 saatte dolaşabilecek ayrıca keşif ve hava saldırıları yapabilecek özellikte olacak.

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