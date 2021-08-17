Dünyaya yardım çağrısı yapan ünlü Afgan sinemacı Sahraa Karimi kendisini kurtaran Türkiye'ye teşekkür etti

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'e girdiğinde çektiği ve sosyal medyadan paylaştığı videosuyla dünyadan yardım isteyen Ünlü Afgan sinemacı Sahraa Karimi kurtuldu. Afganistan sokaklarında yaşanan korkuyu anlatan Karimi 'Bizi öldürmeye geliyorlar' diyerek durumun korkunçluğunu dünyaya tüm çıplaklığıyla haykırmıştı. Sahraa Karimi dakikalar önce Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye, Ukrayna ve Slovakya'ya teşekkür etti.

Son dakika haberi... Çekya ve Slovakya 'da eğitim gören ve 2012 yılında Afganistan 'a dönen yönetmen Sahraa Karimi, Taliban 'ın başkent Kabil'e girdiği sırada sosyal medya hesaplarından kentte yaşananlarla ilgili bir bir video paylaşmıştı. Afganistan'da devlet destekli film şirketi Afgan Film'in başına getirilen ilk kadın olan Karimi, Kabil sokaklarında hakim olan dehşet verici havayı dünyayla paylaştı.

Yaşanan korku dolu anları dünyaya tüm çıplaklığıyla aktaran Karimi, dünya kamuoyundan yardım talep ederek 'Bizi öldürmeye geliyorlar!' demişti.

ABD öncülüğünde NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmesiyle eş zamanlı olarak Taliban ülkenin kontrolünü ele geçirmiş ve Afganistan'ın başkenti Kabil'e girmişti.

35 yaşındaki Afgan sinema cı Sahraa Karimi, Instagram hesabından paylaştığı videoyla Taliban'ın girdiği Kabil sokaklarındaki olağanüstü havayı yansıttı. Videoda Karimi'nin "Taliban şehre girdi ve biz kaçıyoruz. Herkes korkuyor" dediği duyuluyor.

Sahra Karimi, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda ise şunları aktardı:

"Taliban Kabil'i kuşattı. Biraz para çekmek için bankaya gidecektim, kapatmışlar ve tahliye etmişlerdi. Bunun yaşandığına hâlâ inanamıyorum, bunu kimi yaptı. Lütfen bizim için dua edin. Tekrar çağrı yapıyorum: Bu büyük dünyanın insanları, lütfen sessiz kalmayın. Bizi öldürmeye geliyorlar."

Sahra Karimi'nin yaptığı çağrılar sosyal medyada ses getirip tüm dünyada yankılandıktan sonra devreye giren elçilikler ve uluslararası kuruluşlar ünlü yönetmeni Kabil'den kurtarmayı başardılar. Karimi, yaklaşık bir saat önce attığı twitte 'Sağ ve güvedeyim' paylaşımı yaparken kurtulması için acil şekilde devreye giren Türkiye ve Türk Büyükelçiliği'ne, Ukrayna Devleti ve Ukrayna Dışişleri Bakanlığına ve Slovakya'ya teşekkür etti.

Bu üç ülke ve kurumların kendisiyle birlikte 11 kişinin daha Kabil'den kaçmasına yardımcı olduğunu aktaran Karimi teşekkürlerini Twitter'dan dünyayla paylaştı.

Ülkenin tanınan sinemacılarından ve merkezi yönetime bağlı tek film kurumu olan Afghan Film’in direktörü yönetmen Sahraa Karimi, uluslararası sinema dünyasını ve tüm sinemaseverleri Afganistan’daki durumla ilgilenmeye çağıran bir mektup da yayınlamış ve 'Bu bir insanlık krizi ancak dünya tamamen sessiz' diyerek 'Sizin sesinize ihtiyacımız var.' çağrısını yapmış, başta uluslararası sinema endüstrisi olmak üzere dünyaya yardım çağrısı yapmıştı.