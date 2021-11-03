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Dünyaya satıyorlar! Günlük 300 lira kazanıyorlar..
Bölge halkının yüzde 97'si geçimini bu işle sağlıyor, günlük 300 lira kazandırıyor. Milyonlarca çeşitte türler yetiştiriyorlar. Yurt içi ve yurt dışından yoğun talep var. Türkiye'nin, önde gelen tarımsal üretim merkezlerinden Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Fidanlı Mahallesi'nde, yıllık 25 milyon çeşitli türlerde ağaç fidanı yetiştirilerek Türkiye ve dünyanın çeşitli yerlerine gönderiliyor.
Yaklaşık 60 yıldan beri başta zeytin, nar, narenciye olmak üzere çeşitli ağaç türlerinin fidanlarının yetiştirildiği 3 bin 246 nüfuslu mahallenin tamamına yakını fidan yetiştiriciliğiyle uğraşıyor. Fidanlı Mahallesi'ndeki yetiştiriciler, yurt içi ve yurt dışından yoğun talep aldıkları ve 26 çeşidini ürettikleri zeytin, nar ve narenciye fidanlarıyla markalaşmayı hedefliyor. Aralarında ev hanımlarının da olduğu mahalle sakinleri fidan bahçelerinde çalışarak günlük 100 ila 300 lira arasında gelir elde ediyor. Mahalle çevre bölgelerden fidan yetiştirme işinde çalışmak isteyenlere de istihdam imkanı sağlıyor.