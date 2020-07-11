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Dünyaya resmen duyuruldu! Prens Selman cinayet fotoğrafının içinde...

AA |  11 Temmuz 2020 Cumartesi - 11:31 | Son Güncelleme : 11 07 2020 - 11:48

Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Dr. Agnes Callamard, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın katledilmesinde "baş şüphelinin" Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman olduğunu söyledi.


Özel Raportör Callamard, İsviçre'nin Cenevre kentinde AA muhabirine  Kaşıkçı cinayetine ilişkin özel ve ses getirecek değerlendirmelerde bulundu.
 
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Kaşıkçı'nın katledilmesiyle  ilgili haklarında yakalama kararı bulunan firari 20 sanık hakkında 3 Temmuz'da  gıyabi yargılama başladığını anımsatan Callamard, "Bakın, sanıklar gıyaben  yargılanıyor. Suudi Arabistan'ın sanıkların Türkiye'ye gitmesine izin  vermeyeceğini biliyorduk ama yine de (bu yargılamanın) önemli olduğunu  düşünüyorum. Sanıkların devlet tarafından atanan avukatlar tarafından temsil  edildiğinin altını çizmek istiyorum. Hiç yoktan iyidir." dedi.
 
Türkiye ve Suudi Arabistan'daki yargılamayı kıyaslayan Callamard,   şöyle devam etti:
"(Türkiye'deki dava) daha önce de belirttiğim gibi Suudi Arabistan'da  görülen daha adil bir dava. Başlangıç olarak, bu bir kamu davası ve  medyanın  buna erişimi var. Benim gibi insanlar bunu gözlemleyebiliyor, uluslararası sivil  toplum kuruluşları da bunu izleyebiliyor.  Davaya ilişkin iddianame kamuoyuna  açıklandı. O zaman hadi, bir şans verelim ve süreçten neler öğrenebileceğimize  bakalım."
 
"Türkiye cinayeti çok ciddi şekilde soruşturdu"
Callamard, cinayetin Türkiye'de gerçekleşmesinden dolayı Türkiye'nin  cinayeti soruşturma zorunluluğu olduğuna işaret ederek, "Raporumda da belirttiğim  gibi (Türkiye) Kaşıkçı'nın öldürülmesini bence çok ciddi şekilde soruşturdu.  Soruşturmayı doğru bir şekilde yapmadıklarına dair hiçbir kanıtım yok." diye  konuştu.
 
İstanbul'da başlayan davanın Türkiye'nin çabalarını görülmesi  açısından memnuniyetle karşıladığını vurgulayan Callamard, bunun "sürecin  güvenilirliği ve meşruiyeti"  açısından çok önemli olduğuna dikkati çekti.
 
"Dava süreci uzun bir maraton, Selman hemen yarın yargılanmayacak"
Callamard, Kaşıkçı cinayetinde "uzun bir süre" sabırlı olunması  çağrısında bulundu ve adaletin er veya geç sağlanayacağına olan inancını dile  getirdi.
 
"Sanırım birçok hükümet, içerik ve engeller çok yüksek olduğu için  sabır ve adalet talebinde enerji kaybetmemizi bekliyor." diyen Callamard, dava  sürecinin 50 metrelik bir yarış olmadığını, aksine uzun bir maraton olduğunu  ifade etti.
 
Callamard, şunları kaydetti:
"Bu uzun bir maraton ve bu maratonun her adımında savaşmaya hazır  olmalıyız. Muhammed Bin Selman'ın yarın yargıçlarla yüzleşebileceğini düşünmenin  saflık olduğunu ve çok zekice olmadığını düşünüyorum. Bu (yakın bir gelecekte)  olmayacak. Zaman alacak ve bu bilinçle savaşmalıyız. Hükümetlere, Kaşıkçı  cinayetinin emrini veren birisinin elinde kan olduğunu hatırlatmak zorundayız.  Kaşıkçı'nın öldürülmesinin politik bir maliyeti olmasını sağlamalıyız. Cinayetin  yasal (hukuksal) bir maliyeti olmayacaksa, bunun politik bir maliyeti olduğundan  emin olmamız gerekir. İşte sivil toplumun rol oynadığı yer tam da burası. İşte  medya ve bazı iyi niyetli hükümetler burada rol oynayabilir."
 
"Selman kesinlikle cinayet fotoğrafının içinde, ikinci derece  delillerim var"
Muhammed Bin Selman'ın, Kaşıkçı cinayetindeki rolüne ilişkin  tartışmalara da açıklık getiren Callamard, "Bence, cinayet emrini kimin verdiği  (azmettirdiği) veya teşvik ettiğini belirlemek açısından 'baş şüpheli' konumunda.  Kesinlikle (cinayet) fotoğrafının içinde." dedi.
 
Callamard, Selman'ın cinayeti azmettirdiğine dair elinde delil  olmadığını, bununla birlikte  bu tür bir cinayetin onun "katkısı olmadan"  gerçekleşmeyeciğine dair "ikinci derecede delillere" sahip olduğu bilgisini  paylaştı.
 
"CIA'nin elinde bilgi olabilir, bu daha hikayenin sonu değil"
Bir yıldan uzun bir süre önce verilen bilgilere göre, CIA'nın elinde  Veliaht Prensi Selman'ın Kaşıkçı cinayetindeki rolüne ilişkin bilgiler  olabileceğine inandığını vurgulayan Callamard, belki Türk makamlarının da  duruşmaların bir noktasında kamuoyuna bu yönde bir bilgi açıklayabileceğini  söyledi.
 
Callamard, "Bu hikayenin sonu henüz gelmedi. Daha fazlası gelecek. Tüm  baskılara rağmen daha fazla tanık konuşmayı başaracak. Ve sonunda bunun aslını  öğreneceğiz. Bu doğruyu söylemenin bir parçası. İşte bu yüzden Türkiye'deki dava  önemlidir. Bu yüzden medyanın çalışması önemlidir. Bu yüzden sivil toplumun  çabaları önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.
 
Özel Raportör Callamard, BM tarafından Kaşıkçı cinayetini  soruşturmakla görevlendirilmişti.
 
Kaşıkçı cinayeti
Washington Post yazarı Cemal Kaşıkçı, Suudi Arabistan'ın İstanbul'daki  konsolosluk binasında 2 Ekim 2018'de vahşice öldürülmüştü.
 
Suudi Arabistan'da Kaşıkçı'nın öldürülmesiyle ilgili davada 5 sanık  hakkında idam, 3 sanık hakkında ise toplam 24 yıl hapis cezası verilirken, bin  Selman'a yakın isimler serbest kalmıştı.
 
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) tarafından 2019 haziran  ayında açıklanan 101 sayfalık raporda, Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı'yı kasten  ve taammüden öldürmekten sorumlu tutulmuştu.
 
Raporda, aralarında Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin  Selman'ın da bulunduğu üst düzey yetkililerin soruşturulması için güvenilir  kanıtlar olduğuna işaret edilmişti.
 

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