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Dünyaya çağrı yaptı: ABD'yi durduralım

07 Ocak 2018 Pazar - 21:01 | Son Güncelleme : 07 01 2018 - 21:01

Çeçenistan Cumhuriyeti lideri Ramzan Kadirov, ABD’nin tüm Ortadoğu’yu savaşa sürüklemek istediğini belirterek, Washington’un ‘askeri çılgınlığını’ durdurma çağrısı yaptı


Kadirov, Telegram kanalı üzerinden paylaştığı mesajda, "ABD'nin tüm Ortadoğu'yu savaşa sürükleme niyetinde olduğunu teyit edecek herhangi bir kanıta gerek yok. ABD, Rusya'nın etrafında, ateşin içine aldığı ve insanların birbirilerini öldürdüğü çatışma bölgeleri oluşturmak istiyor. Bizim ülkemizde ve diğer ülkelerde olup bitenlerin hepsi, ABD kendi elleriyle yarattı" ifadelerini kullandı. 
 
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti kabul ederek ve İran'da iç savaşı körükleyerek üç koldan saldırdığını belirten Kadirov, Washington'un Ukrayna, Gürcistan, Irak ve Libya'ya yönelik politikalarını yıkıcı olarak niteledi.
 
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in her zaman tek kutuplu dünyaya karşı olduğunu hatırlatan Kadirov, "ABD'nin askeri çılgınlığı durdurulmalı. Avrupalı ortaklarımız, Rusya'nın adaletten, dünyadaki yaşamın korunmasından yana olduğunu anlamalı. Avrupa korkmadan, ihanete karşı tek bir cephe oluşturmalı, aksi halde Avrupalı ülkeler de dâhil olmak üzere daha birçok ülke kaosa sürüklenecek" ifadelerini paylaştı.

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Kadirov Çeçenistan ABD açıklaması
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