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Dünya merakla bekliyordu! Ortaya çıktı! İşte Putin'in uçan hayaleti!

Rusya, Putin'in üç yıl önce bahsettiği ve o günden beri dünyanın merakla beklediği yeni füzesini test etmeyi planlıyor. 10 bin kilometre gidebileceği söylenen balistik füzenin diğer özellikleri de duyuruldu. Putin'in "1957 Sovyet fırlatmasına benzer bir teknolojik ilerleme" dediği füzenin savaşta ne zaman kullanılmaya başlanacağı da açıklandı.

Dünya merakla bekliyordu! Ortaya çıktı! İşte Putin'in uçan hayaleti!
Rusya, Putin'in 2018'de bahsettiği yeni kıtalararası balistik füze Sarmat'ı test etmeyi planlıyor.
 
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