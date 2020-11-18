Dünyanın konuştuğu Uğur Şahin’in 2 yaşındaki fotoğrafı ortaya çıktı

ABD merkezli Pfizer ile geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıklayan Almanya merkezli BioNTech şirketinin kurucu ortağı olan ve 4 yaşındayken gittiği ülkenin 93'üncü zengini unvanını alan Türk asıllı Prof. Dr. Uğur Şahin'in (55), 53 yıl önce çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı.

İskenderun doğumlu Prof. Dr. Uğur Şahin, kanserle ilgili yaptığı çalışmalarla adından sıkça söz ettirirken, koronavirüse karşı BNT162b2 isimli aşı müjdesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sahibi olduğu BionTech şirketinde 80 civarında bilim insanı çalıştıran Prof. Dr. Uğur Şahin, 3,9 milyar dolarlık servetiyle 4 yaşındayken gittiği Almanya 'nın 93'üncü zengini unvanını aldı.

Uğur'un şirketi BionTech, ABD merkezli Pfizer ile geliştirdikleri koronavirüs aşısında yüzde 90 başarıya ulaştıklarını açıkladı. Prof. Dr. Şahin'in bilimsel başarısı, memleketi Hatay 'ın İskenderun ilçesinde yankı uyandırdı. Şahin'in hemşehrileri, bu başarıdan gurur duyduklarını anlattı.

2 YAŞINDA ÇEKİLEN FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Hatay'da eski İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sami Uygur, mahalleden eski komşusu Prof. Dr. Uğur Şahin'in dünyayı sallayan bir isim olduğunu öğrenince gurur duyduklarını söyledi. Şahin'in, Kurtuluş Mahallesi Şehit Oğuz Yener Caddesi'nde otururlarken komşusu olduğunu belirten Uygur, ailesini yakından tanıdığını anlattı.