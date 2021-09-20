Dünyanın konuştuğu kayıp kız Gabrielle Petito'dan kötü Haber geldi! FBI haberi resmen doğruladı...

Son dakika haberine göre; Nişanlısı ile karavan gezisine çıktıktan sonra ortadan kaybolan 22 yaşındaki Gabrielle Petito'dan kötü haber geldi. Günlerdir aranan Petito'nun cansız bedenine ulaşıldı. FBI ülke basınında çıkan haberleri doğruladı.

Günlerdir süren arama faaliyetleri sonucu 22 yaşındaki Petito'nun cansız bedenine ulaşıldı.

FBI Pazar günü, Wyoming milli parkında bulunan cesedin, erkek arkadaşıyla kros gezisinde kaybolan Long Island'lı Gabby Petito'nun kayıp cesedine ait olduğunu doğruladı.

FBI adına konu ile ilgili açıklamalarda bulunan kıdemli bir ajan Charles Jones basına yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'Bugün erken saatlerde, Gabby Petito'nun tanımına uygun insan kalıntıları keşfedildi. Gabby'yi bulduğumuzu yüzde yüz doğrulamak için tam adli tıp tanımlaması tamamlanmadı, ancak ailesine bu keşif hakkında bilgi verildi.'

Kısa süre sonra Petito'nun babasından duygusal bir mesaj geldi. Kızının fotoğrafını paylaşan acılı baba 'Dünyada iz bıraktı' notunu düştü.

NELER YAŞANMIŞTI?

Gabrielle Petito ve nişanlısı Brian Laundrie, dört aylık bir kros gezisi ve milli parklarda kamp yapmak için 2 Temmuz 'da donanımlı minibüsleriyle yola çıkmış, Gabrielle, 11 Eylül'de, ailesinin 13 gündür kendisinden Haber alamaması sonra 'kayıp' olarak bildirilmişti.

NİŞANLISI ŞÜPHELERİN ODAĞINDA

Gabrielle, erkek arkadaşı Laundrie Florida'daki evine onsuz döndükten tam on gün sonra, kayıp olarak bildirildi.

Gabrielle ile paylaştığı minibüsle Florida'ya giden Laundrie, bir avukat tuttu ve Gabrielle’in ailesine onu en son nerede gördüğünü söylemeyi reddetti. (Hürriyet)