Limanları sıfır emisyonlu bir geleceğe taşımaya hazırlanan tamamen elektrikli Zeetug30'un, benzer boyuttaki dizel-mekanik römorkörlere kıyasla karbondioksit (CO2) emisyonlarında yıllık 210 ton tasarruf sağlıyor. ABB destekli sistelme nitrojen oksit (NOx) emisyonlarında ise yıllık 9 ton tasarruf sağlanırken dizel motorla çalışan benzer boyuttaki bir römorköre kıyasla maliyetlerde yüzde 85 tasarruf sağlaması öngörülüyor. Tamamen elektrikli tasarım, daha yüksek enerji verimliliğinin yanında dizel motorlara kıyasla daha az bakım süresi ve maliyeti de sunuyor. Römorkörün bataryaları bir saat içerisinde şarj edilmekle birlikte bu süre, kıyıdaki güç kapasitesine ve konuma bağlı olarak yarım saate de indirilebiliyor.
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Dünyanın ilk elektrikli römorkörü!
31 Mart 2021 Çarşamba - 17:45 | Son Güncelleme : 31 03 2021 - 17:45
Elektrik, binek araçlardan sora deniz taşıtlarına da sıçradı. Dünyanın ilk sıfır emisyonlu ve tamamen elektrikli römorkörü olarak faaliyetlerine başladı.
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