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Dünyanın her yerinde aynı anda başladı! Saat tam 21:48'de...

Dünyanın her yerinde aynı anda başladı! Saat tam 21:48'de... İstanbul'da akşam saatlerinde beliren ''Dolunay'' ve Büyük Çamlıca Camisi güzel görüntüler oluşturdu.
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