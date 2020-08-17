ANASAYFA| YAZARLAR| FOTOGALERi| ViDEO| KİTAP
Gazetevatan.com » Ekonomi » Dünyanın gözü Türkiye'de! "Savunmanın devleri" listesine 7 Türk...

Dünyanın gözü Türkiye'de! "Savunmanın devleri" listesine 7 Türk...

Dünyanın en prestijli savunma sanayi listesi olarak kabul edilen "Defense News Top 100"de yer alan Türk şirketi sayısı 7'ye yükseldi.

Dünyanın gözü Türkiye'de! "Savunmanın devleri" listesine 7 Türk... AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türk savunma sanayi şirketleri, son dönemde elde ettikleri cirolarla rekorlar kırarken, ulaşılan ekonomik büyüklükler şirketleri uluslararası kıyaslamaların yapıldığı listelerde üst sıralara taşıyor.
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.