Dünyanın gözü Soçi'de! Erdoğan ve Putin tarihi zirvede buluşuyor...

Tüm dünyanın gözü Rusya'nın Soçi kentindeki zirvede olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek. Bu görüşme ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler açısından oldukça önemli. Görüşmenin ana gündemi ise Suriye'deki gelişmeler olacak.

Gelen son dakika haberine göre; Bloomberg’in üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberine göre ise, Erdoğan’ın, Putin ile Soçi’de gerçekleştireceği görüşmede öncelikli gündem maddesi Suriye olacak.

Erdoğan ilk olarak Tel Rıfat ve Menbiç’teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesine dikkat çekecek. Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan Soçi mutabakatı, terör örgütü YPG’nin Fırat’ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta Türkiye’nin beklentilerini karşılamıyor. Erdoğan, mutabakatın bu maddesinin bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek.

TÜRKİYE'YE SALDIRILAR GERÇEKLEŞİYOR

Rusya’nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye’ye yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin bu konudaki rahatsızlığını da iletecek ve bunun engellenmesini isteyecek.

DAEŞ’le mücadele konusunda ortak hareket edilmesinin önemine işaret edecek olan Erdoğan, son olarak Suriyeli mülteciler sorunu ile ilgili atılan ve atılması gereken adımları da Putin’le masaya yatıracak.