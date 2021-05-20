Dünyanın gözü oradaydı! İsrail ateşkesi onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi.
İsrail basını, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkes ilan edilmesi önerisini oylayacağını aktarmıştı.
İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'nun (KAN) İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, söz konusu tek taraflı ateşkesin oylamada kabul edilmesi halinde 24 saat içinde yürürlüğe girmesinin planladığı belirtilmişti.
Yerel basında çıkan haberlerde, yerel saatle 19:00'da toplanan İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze'de ateşkese varılmasını görüşeceğini yazmıştı.
Aynı haberlerde, Gazze'de ateşkese varılması için yapılan görüşmelerde 24 saat içinde ilerleme kaydedilmesi beklendiği belirtilmişti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 11 gün süren saldırılarında en az 232 Filistinli hayatını kaybetti. Hamas'ın karşı saldırılarında ise 12 İsrailli öldü.