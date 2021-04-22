Dünyanın gözü kritik zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Son 18 yılda orman varlığımızı 20,8 milyon hektardan 23 milyon hektara çıkardık.

Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını 2035'te yüzde 60'a taşıyacağız.

Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse bulunmayan Türkiye, küresel iklim rejiminde adil bir konumda değerlendirilmelidir.

Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz.

Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz ediyor.