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Dünyanın gözü kritik zirvede! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İklim Zirvesi'nde önemli açıklamalar

22 Nisan 2021 Perşembe - 17:26 | Son Güncelleme : 22 04 2021 - 17:53

Tüm dünyanın gözü kritik zirvede. ABD’nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi, Biden'ın konuşmasıyla başladı. Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı bağlantı ile katıldı.


ABD Başkanı Joe Biden’ın 26 Mart’ta, 40 dünya liderine gönderdiği davet üzerine ABD’nin ev sahipliğinde sanal ortamda yapılan İklim Zirvesi, Biden'ın konuşmasıyla başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan zirveye canlı bağlantı ile katıldı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:
 
Son 18 yılda orman varlığımızı 20,8 milyon  hektardan 23 milyon hektara çıkardık.
 
Sıfır Atık Projesi ile atıkların geri kazanım oranını  2035'te yüzde 60'a taşıyacağız. 
Sera gazı emisyonlarında tarihsel sorumluluğu neredeyse  bulunmayan Türkiye, küresel iklim rejiminde adil bir konumda  değerlendirilmelidir.
 
Benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak  kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğiz.
 
Yeşil dönüşüm başta olmak üzere diğer  alanlarda küresel düzeyde stratejik iş birliğinin oluşturulması büyük önem arz  ediyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan iklim iklim zirvesi
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