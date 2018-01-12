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Dünyanın gözü bugünkü kararda!

12 Ocak 2018 Cuma - 9:30 | Son Güncelleme : 12 01 2018 - 9:30

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bugün tüm dünyanın merakla beklediği açıklamada, İran'a 2015 yılından beri uygulanan "yaptırımları hafifletme" kararını devam ettireceğini duyuracağı iddia edildi.


 
Blooomberg’e göre, ABD Başkanı Trump, başından beri karşı olduğunu ifade ettiği İran ile nükleer anlaşma konusunda sürpriz bir adım atıyor.
 
İddiaya göre Trump, İran’a uygulanan yaptırımlarda 2015 yılındaki imzalanan nükleer anlaşma çerçevesinde sağlanan rahatlatmanın devam ettirilmesine karar verdiğini açıklayacak. Trump, böylece sayısız kez karşı olduğunu dile getirdiği İran ile nükleer anlaşmayı devam ettirmiş olacak.
 
Trump’ın kararı Beyaz Saray tarafından öğlen saatlerinde duyurulması bekleniyor.

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