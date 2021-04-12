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Dünyanın gözü bu zirvede! Türkiye ile Libya arasında 5 kritik anlaşma...

AA |  12 Nisan 2021 Pazartesi - 19:54 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 21:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Heyetler arası görüşmelerinin ardından, 5 anlaşmanın imza töreni yapıldı.
Erdoğan, Türkiye'nin Libya'ya her türlü desteği vereceğini belirterek, "Bu vesileyle corona belasının yaygın şekilde devam ettiği sürede yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim edeceğiz" dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Libya'nın  egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması, Libya halkının  refahı öncelikli hedefimizdir." dedi. 
 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Libya Milli Birlik Hükümeti  Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Dibeybe  ve mümtaz bakanlarını misafir etmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu söyledi.
 
Rahmet, mağfiret ve bereket ayı Ramazan-ı Şerif'in arifesinde  gerçekleşen bu tarihi ziyaretin, ülkeler için hayırlara vesile olmasını Allah'tan  niyaz eden Erdoğan, bu vesileyle tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.
 
Erdoğan, 2014'te ihdas edilen ancak Libya'daki sıkıntılar nedeniyle  bir araya gelemeyen Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin ilk  toplantısını başarıyla icra ettiklerini belirterek, görüşmede, dayanışma ve iş  birliğini daha da ileriye taşıma arzularını karşılıklı teyit ettiklerini aktardı.
 
 
"Ortak tarihimizden aldığımız güçle, istikbalimizi inşa ediyoruz"
Libya ile 500 yılı aşan köklü, derin ve özel münasebetlere sahip  olduklarını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"İki dost, kardeş ve akraba millet olarak, bekalarımız ve ay  yıldızlarımız için yüzyıllardır kader birliği yaptık. Egemenliğimize kastedenlere  karşı yekvücut halinde mücadele verdik. Gazi Mustafa Kemal'in, Enver Bey'in,  Fethi Bey'in, Nuri Bey'in, Muhammed Es-Senusi'nin, Çöl Aslanı Ömer Muhtar'ın ve  nice kahramanlarımızın kutlu mücadeleleri sonucunda bugünlere gelebildik. Bu  ortak tarihimizden aldığımız güçle, istikbalimizi inşa ediyoruz. Libya'nın  egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunması, Libya halkının  refahı öncelikli hedefimizdir. Türkiye, doğusu, batısı, kuzeyi ve güneyiyle tüm  Libya'yı muhabbetle kucaklamaktadır. Bu anlayışla, Milli Birlik Hükümeti'ne  evvelki meşru hükümetlere olduğu gibi her türlü desteği vermeye devam edeceğiz."
 
 
"Türkiye'nin desteği siyasi süreci canlandırmıştır"
Erdoğan, Trablus'a yönelik saldırıların ciddi boyutlara ulaştığı bir  dönemde, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan meşru hükümetin davetine icabetle  Libyalıların yardımına koştuklarını anımsattı.
 
Milli Mutabakat Hükümeti'nin uluslararası topluma yaptığı çağrıya  desteğin sadece Türkiye'den geldiğini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:
"Biz, meşru hükümetin yanında yer alırken, başkaları darbeci Hafter'i  desteklemeye ve silahlandırmaya devam ettiler. Darbecilerin işlediği insanlık ve  savaş suçları, zaman geçtikçe tek tek ortaya çıktı. Terhune'de bulunan toplu  mezarlar, işgal döneminin canlı şahitleridir. Hak, adalet ve meşruiyet yerine,  darbenin ve darbecilerin yanında saf tutanlar, bu katliamlara da ortak  olmuşlardır. İmzaladığımız Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası  kapsamında Libya'ya verdiğimiz destek, Trablus'un düşmesini önlemiş, yeni  katliamların önüne geçmiş ve ateşkesi sağlamıştır. Türkiye'nin desteği, aynı  zamanda Berlin Konferansı'na giden yolu açmış, siyasi süreci canlandırmıştır. Tüm  bu çabalar sonucunda Milli Birlik Hükümeti kurulabilmiştir. Bundan böyle  önceliğimiz, Milli Birlik Hükümeti'nin yetkisinin ve egemenliğinin ülke sathına  teşmil edilmesidir. Kurumların ve silahlı kuvvetlerin birleştirilmesi ve milli  mutabakat sürecinin ilerletilmesi zaruridir. Libyalı kardeşlerimizin, daha iyi  şartlarda yaşamaları için kamu hizmetleri geliştirilmelidir. Bu vesileyle  uluslararası toplumu, tüm bu alanlarda ilerleme sağlanması ve seçimlerin  öngörülen tarihte düzenlenmesi için Libya'ya samimi destek vermeye davet  ediyorum. Gayrimeşru aktörlere arka çıkarak Libya'da, Libyalıların hilafına çıkar  elde etme döneminin artık bitmesini temenni ediyorum."
 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akdeniz'i daima bir barış ve refah havzası  olarak gördüklerini dile getirdi.
 
"Akdeniz'de komşumuz olan Libya ile deniz yetki alanlarına ilişkin  imzaladığımız mutabakat muhtırası, her iki ülkenin milli menfaatini ve  istikbalini güvence altına almıştır." diyen Erdoğan, Dibeybe'nin bu muhtıranın  Libya'nın milli menfaatlerine uygun olduğunu müteaddit kereler duyurduğunu,  ötesinin kendileri açısından lafügüzaf olduğunu aktardı.
 
Bu husustaki kararlığı bugün tekrar teyit ettiklerini, görüşmelerde  ayrıca başta yatırımlar olmak üzere ikili ticaret ve ekonomik ilişkileri  güçlendirecek somut adımlar üzerinde durduklarını anlatan Erdoğan, şunları  kaydetti:
"Artık Libya'da yaraların sarılmasına, yeniden imara, kalkınmaya ve  Libyalı kardeşlerimizin refahına odaklanmalıyız. Türkiye, sağlam kurumsal yapısı  ve güçlü özel sektörüyle Libya'nın alt yapı ve üst yapısında, yeniden imarına her  türlü desteği verecektir. Türk özel sektörünün Libya'ya geri dönüşünü  hızlandıracak adımlar üzerinde de fikir birliğine vardık. Yarın Başbakan  Dibeybe'nin iş adamlarımızla yapacağı toplantıda da tüm bu konular etraflıca  değerlendirilecektir. Enerji, sağlık, finans, yerel yönetimler, eğitim ve kültür  sahalarında iş birliğimizi daha da ilerletecek adımları hızla atacağız. Bu  vesileyle, şu koronavirüs belasının yaygın bir şekilde devam ettiği süreç  içerisinde, şu an itibariyle, yarın 150 bin doz aşıyı da kendilerine teslim  edeceğiz. Bingazi'deki başkonsolosluğumuzu şartlar olgunlaştığında yeniden faal  hale getirmeyi planlıyoruz. Ayrıca Türkiye'nin koronavirüsle mücadeledeki  tecrübelerini, aşı dışında ilaçlar da dahil olmak üzere Libya'ya süratle  aktaracağız. Bu amaçla Trablus'taki bir salgın hastanesini işleteceğiz."
 
 
 
"Gayretlerimizi müştereken sürdüreceğiz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'nın savunma sanayinin,  askeri ve güvenlik mimarisinin yeniden yapılandırılmasına yönelik desteklerinin  kesintisiz süreceğini vurguladı.
 
Libya'nın, savaş, yıkım ve istikrarsızlıkla anılan bir ülke  olamayacağına işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:
"Barış, huzur ve refahın hakim olduğu bir Libya için gayretlerimizi  müştereken sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken, Libya'da zafere  giden yolu açan aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyorum.  Vatanlarını ve özgürlüklerini savunurken gazilik payesiyle şereflenen Libyalı  kahramanlara acil şifalar diliyorum. Rabb'imden, Libya'yı ve Libyalı  kardeşlerimizi bir an önce hasretini çektikleri barış iklimine kavuşturmasını  niyaz ediyorum. Konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor, aziz  kardeşim Sayın Dibeybe ve heyetine ziyaretleri için tekrar teşekkür  ediyorum."
 
 
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid  Dibeybe, "Görüşmelerimizde, Libya'nın siyasi, toplumsal, ekonomik egemenliğinin  ve bağımsızlığının, ülkenin doğusu, batısı ve güneyindeki tüm topraklarında  barışın korunmasının altını çizdik." dedi. 
 
Dibeybe, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile  Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yaptığı baş başa ve heyetler arası görüşmenin  ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
 
Türk yönetimi ve halkına, mübarek ramazan ayında gösterdikleri ev  sahipliği için teşekkür eden Dibeybe, bugünkü toplantıların, birbirlerini birçok  noktanın buluşturduğu iki dost ve kardeş arasında gerçekleşmesi nedeniyle büyük  önem arz ettiğini söyledi.
 
Özellikle Türkiye başta olmak üzere tüm komşu ve dost ülkelerle  karşılıklı çıkarlar doğrultusunda stratejik ilişki arzu ettiklerini belirten  Dibeybe, şunları kaydetti:
"Birazcık hikmet ve iradeyle herkesin çıkarlarını hayata  geçirebiliriz. Görüşmelerimizde, Libya'nın siyasi, toplumsal, ekonomik  egemenliğinin ve bağımsızlığının, ülkenin doğusu, batısı ve güneyindeki tüm  topraklarında barışın korunmasının altını çizdik. Libya'nın egemenliğine saygı  duyulması, diğer ülkelerle de ilişkilerin başladığı temel noktayı teşkil ediyor."
 
 
"Bizler gerçek anlamda tüm ülkelerle stratejik iş birliğini, özelde  de Türkiye ile bunu arzulamaktayız"
Libya hükümetinin beklentileri çerçevesinde güvenlik teşkilatını  organize etmeyi ve istikrarı temin etmeyi arzuladıklarını kaydeden Dibeybe,  "Bizler, her türlü terör eylemleri ve terör gruplarına karşı mücadelemizi  sürdürecek, yasa dışı göç konusunda da çabalarımızı yoğunlaştıracağız." ifadesini  kullandı.
 
Dibeybe, görüşmelerde, ülkesi ve Türkiye arasında imzalanan deniz  yetki alanları anlaşmasının iki ülkenin çıkarına olduğuna vurgu yaparak, ilgili  ülkeler ile herkesin çıkarına olacak diyalog sürecinin başlatılmasının da önemli  olduğunun vurgulandığını aktardı.
 
Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, ülkesi ve Türkiye  arasındaki ikili ticaret ilişkileri ve hacminin dengeli şekilde daha da  arttırılmasını temenni ettiklerini dile getirdi.
 
İki ülke arasındaki çeşitli alanlardaki iş birliğine ilişkin de  değerlendirmelerde bulunan Dibeybe, "Ulaşım alanında tekrar THY'nin seyahatlerine  başlaması ve korona ile mücadele bağlamında ortak sağlık iş birliği konusunu da  ele aldık. Özetle, bizler gerçek anlamda tüm ülkelerle stratejik iş birliğini,  özelde de Türkiye ile bunu arzulamaktayız." dedi.
 
Dibeybe, her iki ülkenin de çıkarına olacak şekilde ilişkileri  geliştirmek arzusunda olduklarını vurgulayarak, "Bu (Yüksek Düzeyli Stratejik  İşbirliği ) konseyimiz ve diğer bizi bir arada tutan mekanizmaları ve  kurullarımızı da daha aktif hale getirme arzusundayız." ifadelerini kullandı.
 
Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin bir sonraki  toplantısının Trablus'ta olmasını arzu ettiklerini dile getiren Dibeybe,  konuşmasını ramazan ayını kutlayarak tamamladı.
 
  
Türkiye-Libya ortak bildirisi yayımlandı
Türkiye ve Libya arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik  İşbirliği Konseyi (YDSK) Birinci Toplantısı sonrasında imzalanan ortak bildiride,  Libya'nın doğu, batı ve güney olmak üzere tüm sathında egemenlik, bağımsızlık,  toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin muhafazasının önemi teyit edildi. 
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantının ardından,  Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Libya Milli Birlik Hükümeti  Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin imzasıyla ortak bildiri yayımlandı.
 
İki ülke arasındaki? köklü dostluk ve kardeşlik bağlarına dayanan  ilişkilerin karşılıklı yarar, saygı ve eşitlik temelinde güçlendirilmesi,  işbirliklerinin derinleştirilmesi ve çeşitlendirilmesi yönündeki iradelerin ifade  edildiği belirtilen bildiride, Libya'nın doğu, batı ve güney olmak üzere tüm  sathında egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin muhafaza  edilmesinin önemi teyit edildi.
 
Libya Siyasi Diyalog Forumu (LSDF) toplantısında seçimle belirlenen  Başkanlık Konseyi ve Milli Birlik Hükümeti'nin Libya'nın yegane meşru yönetim  yapısı olduğu vurgulanan bildiride, Libya'da 24 Aralık 2021'de yapılması  öngörülen genel seçimlere giden siyasi sürecin pürüzsüz olarak ve takvime bağlı  şekilde yürütülmesi için eş güdüm ve iş birliği içinde hareket etme kararlılığı  beyan edildi.
 
 
Libya'daki sorunların Libyalıların öncülüğünde ve sahipliğinde, 2015  tarihli Libya Siyasi Anlaşması, ilgili BM Güvenlik Konseyi Kararları, Berlin  Konferansı Sonuçları ve LSDF Yol Haritası çerçevesinde siyasi yöntemlerle çözüme  kavuşturulabileceği vurgulanan bildiride, "Türkiye'nin Libya'da kalıcı ve  sürdürülebilir bir ateşkesin tesisi ve idamesine yönelik katkılarının önemini  vurgular, Türkiye ve Libya arasında akdedilen mutabakat muhtıralarının her iki  ülkenin ortak çıkarları ile bölgesel istikrar ve iş birliği için önem taşıdığını  vurgular, bunların içerdiği ilkelerin geçerliliğini teyit eder, mutabakat  muhtıralarının ilerletilmeleri için niyet beyan eder." denildi.
 
Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğini destekleyecek ve tüm  tarafların haklarının garanti altına alınmasını amaçlayan bölgesel bir konferans  düzenleme ihtiyacı da vurgulanan bildiride, Libya'da Güvenlik Sektörü Reformu ve  kapasite inşası alanındaki iş birliğinin Libya'nın ihtiyaç ve talepleri uyarınca  güçlendirilmesine olan istekler belirtildi.
 
Bildiride, "Hangi gerekçeye dayanırsa dayansın terörizmin bütün  türlerini ve tezahürlerini kınar, iki ülkeye tehdit teşkil eden terör grupları ve  suç örgütleriyle mücadelede tam dayanışma içinde hareket edileceğini ifade eder,  şiddet içeren aşırılık, ayrılıkçılığın her türü ve tezahürü, sınır aşan organize  suçlar, uyuşturucu kaçakçılığı, insan ticareti, kara para aklama, kültürel ve  tarihi mirasa karşı suçlar, siber suçlar, dezenformasyon kampanyaları, göçmen  kaçakçılığı ve sınır aşan güvenlik tehditlerine karşı ikili, bölgesel ve  uluslararası işbirliğini geliştirmeye devam edeceklerini teyit eder." ifadeleri  kullanıldı.
 
İki ülkenin düzensiz göç, insan ticareti ve göçmen kaçakçılığıyla  mücadelede iş birliği içinde hareket edecekleri, düzensiz göç alanındaki  deneyimlerini paylaşacakları vurgulanan bildiride, ikili ticaret hacminin dengeli  bir yapıda 5 milyar dolara yükseltilmesi hedefiyle çalışılacağı teyit edildi.
 
Karma Ekonomik Komisyonun müteakip toplantısının en kısa sürede  düzenlenmesi, Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerine yeniden başlanması  konusunda mutabık kalındığı belirtilen bildiride, Libya'nın yeniden inşası  sürecinde Türk müteahhitlik ve özel sektörünün oynayabileceği potansiyel rol  ifade edildi.
 
 
Bildiride, Türk şirketlerinin çözüm bekleyen meselelerinin söz konusu  şirketlerin sözleşmelerine uygun olarak, iki ülkenin yürürlükteki mevzuatı  çerçevesinde ve sözleşme taraflarının çıkarlarını güvence altına alacak şekilde  çözümlenmesine bağlı kalınacağı vurgulandı.
 
İki ülke halklarının ortak yararına olacak şekilde enerji alanındaki  iş birliğinin geliştirilmesinin ve derinleştirilmesinin öneminin altı çizilen  bildiride, bu bağlamdaki çalışmaların başlatılması konusunda hazır olunduğu beyan  edildi.
 
Türk Hava Yolları'nın Libya seferlerine yeniden başlaması hedefiyle  gerekli saha incelemelerinin yapılması hususunda anlayış birliğine varıldığı  belirtilen bildiride, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi  ile Libya Devleti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı Diplomatik  Araştırmalar Enstitüsü arasında 14 Mart 2012'de Trablus'ta imzalanan mutabakat  zaptı uyarınca ilk etapta Libyalı diplomatlara eğitim programı düzenlenmesinin  kararlaştırıldığı belirtildi.
 
Diplomatik kanallar aracılığıyla ilgili bakanların belirleyeceği  düzeyde Dışişleri Bakanlıkları arasında periyodik olarak siyasi istişareler  yapılmasının da kararlaştırıldığı belirtilen bildiride, koronavirüs (Kovid-19)  salgını başta olmak üzere salgın hastalıklarla mücadelede sağlık kurumları  arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için kararlılık ifade edildi.
 
Küresel, bölgesel ve ulusal güvenlik meselelerinde, birbirlerinin  ulusal menfaat ve güvenlik kaygılarına uygun şekilde ortaklaşa hareket etme  konusunda iki ülkenin anlaştığı belirtilen bildiride, YDSK'nin düzenli  faaliyetlerinin iki ülke arasındaki stratejik ve kardeşlik ilişkilerini  güçlendireceğine olan inanç ve iki ülke halkları arasındaki tarihi bağların  güçlendirilmesine katkı sağlayacağı ifade edildi.
 
Bildiride savunma sanayi, sağlık, turizm, eğitim, kültür, medya,  karşılıklı yatırımlar, kardeş belediyecilik ve finans alanlarında ikili iş  birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların devamının kararlaştırıldığı  belirtilerek, YDSK Birinci Toplantısı sonuçlarının yakından takip edilmesi ve bir  sonraki YDSK Toplantısının Libya'da düzenlenmesi konusunda mutabık kalındığına  işaret edildi.

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