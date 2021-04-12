Dünyanın gözü bu zirvede! Türkiye ile Libya arasında 5 kritik anlaşma...

Dibeybe'nin açıklamalarından satır başları:



Bugünkü toplantımız iki kardeş arasında son derece önemliydi. Bizler tüm komşu ve dost ülkelerle gerçek anlamda stratejik ilişkiyi tesis etme arzusu içindeyiz. Özellikle Türkiye ile bunu yapma arzusu içindeyiz. Biraz önceki toplantıda, Libya'nın güvenliği, istikrarı, egemenliği toprak bütünlüğü konularına vurgu yaptık. Libya'ya saygı ülkelerle yaptığımız işbirliğine dayanmaktadır. Bizler her türlü terör eylemlerine karşı mücadelemizi sürdürecek, yasa dışı göç yönünde çabalarımızı arttıracağız.

İki ülke arasındaki karma ekonomik kurul toplantısının en kısa sürede yapılması içerisindeyiz. Libya yeniden yapılanma konusunda birçok proje yapacaktır. Türk şirketlerinin bu projeler için gelmesini bekliyoruz. Çok değerli Cumhurbaşkanı ve basın mensupları, bizler ekonomi enerji için ilişkilerini geliştirme çabası içerisindeyiz. Ortak sağlık işbirliği konularını da ele aldık. Bizler tüm ülkelerle stratejik işbirliği, özellikle bunu Türkiye ile sağlamaktayız.

Türkiye-Libya ortak bildirisinde Libya'nın tüm sathında egemenlik, bağımsızlık, toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin muhafazasının önemi teyit edildi.

Seçimle belirlenen Başkanlık Konseyi ve Milli Birlik Hükümeti'nin yegane meşru yönetim yapısı olduğu vurgulandı.

Bildiride Libya'da 24 Aralık'ta yapılması öngörülen seçimlere giden siyasi sürecin takvime bağlı yürütülmesi için eş güdüm kararlılığı beyan edildi.

Bildiride, Türkiye'nin Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkesin tesisi ve idamesine yönelik katkılarının önemi vurgulandı.

Doğu Akdeniz'de diyalog ve iş birliğini destekleyecek ve tarafların haklarını garanti altına almayı amaçlayan bölgesel bir konferans düzenleme ihtiyacı vurgulandı.