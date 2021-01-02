Dünyanın en zengin 500 insanı servetine servet kattı

Dünyanın en zengin 500 kişisinin servetlerinin 2020 yılında yaklaşık 1,8 trilyon dolar artışla toplam 7,6 trilyon dolara ulaştığı bildirildi.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zenginleri yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gölgesinde geçen 2020'de de servetlerine servet kattı.

2021'in ilk gününde güncellenen listeye göre Kovid-19 salgınına rağmen 2020'de milyarderler listesine girenlerin servetlerindeki toplam artış yüzde 31'i buldu. Bu artışın, 8 yıldır yayımlanan endeksin tarihindeki en yüksek artış olduğu kaydedildi.

Listenin ilk 10 sırasındaki ismin 8'inin teknoloji şirketlerine sahip olması dikkati çekerken en tepede yer alan Bezos ile Musk'ın son 12 aylık dönemde servetlerine toplam 217 milyar dolar ekledikleri görüldü.