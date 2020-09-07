Dünyanın en yüksek asgari ücreti için İsviçre referanduma gidiyor!

AYLIK 33 BİN TL ASGARİ ÜCRET!

27 Eylül'de referandumda oylamaya sunulacak asgari ücret teklifine göre, haftalık 40 saat çalışma baz alındığında aylık asgari ücret 4 bin 100 İsviçre Frangı (33 bin TL) olacak. İsviçre'de aylık ortalama ücret bugün yaklaşık 6 bin 500 İsviçre Frangı. (Yaklaşık 53 bin TL) olarak biliniyor. Öte yandan aynı şekilde Basel'de de asgari ücreti 23 İsviçre Frangı'na yükseltmek için bir oylama yapılacak ancak Basel'deki referandum için henüz bir tarih verilmedi.

ASGARİ ÜCRET REFERANDUM İLE BELİRLENİYOR

İsviçre, bir yandan gelişmiş demokrasisiyle de dünya çapında haklı bir üne sahip. 20 kantonun birleşmesiyle oluşan bir konfederasyon olan İsviçre'de pek çok karar, doğrudan demokrasinin bir örneği olan referandum ile halk tarafından alınmakta.

EVET OYU ÇIKARSA EN YÜKSEK ASGARİ ÜCRETİ ALACAKLAR

İsviçre'nin Basel ve Cenevre kantonları yeni bir referandumla dünya gündemine oturdu. Eğer referandumda evet oyu çıkarsa bu iki kanton dünyanın en yüksek asgari ücretine sahip yerleri olacak.

Cenevre ve Basel'i kapsayan refandumda bölge halkı yeni asgari ücretin belirlenmesi için sandık başına gitmeye hazırlanıyor.

İki kantonda gerçekleştirilecek olan referandumla asgari ücretin 23 İsviçre Frangı'na çıkarılması için halkın kararına başvurulacak.

İSVİÇRE DÜNYA'NIN GÜNDEMİNDE

İsviçre'nin Basel ve Cenevre kantonları yeni bir referandumla dünya gündemine oturdu.Eğer referandumda evet oyu çıkarsa bu iki kanton dünyanın en yüksek asgari ücretine sahip yerleri olacak.

Böylece ilk etapta 23 Eylül 2020 tarihinde Cenevre'de gerçekleştirilecek olan referandum halk tarafından kabul edilirse kanton sakinleri dünyanın en yüksek asgari ücretine sahip yerleri olacak.

40 saat baz alınarak yapılan düzenlemeye göre böylece aylık olarak asgari ücret 4 bin 100 İsviçre Frangı yani 33 bin Türk Lirası olacak.