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Dünyanın en ünlü müzik gurubuna ‘çocuk istismarı’ şoku

25 Ağustos 2021 Çarşamba - 16:34 | Son Güncelleme : 25 08 2021 - 16:55

Müzik grubu Nirvana'nın Nevermind albüm kapağında yer alan bebek, 30 yılın ardından cinsel istismar iddiasıyla gruba dava açtı.


BBC'nin haberine göre 30 yaşındaki Spencer Elden, henüz 4 aylıkken bir  havuzda çekilen çıplak fotoğrafının izinsiz olarak Nirvana grubunun albüm  kapağında kullanıldığını iddia etti.
 
Cinsel istismar gerekçesiyle gruba dava açan Elden'ın, aralarında Dave  Grohl ve Krist Novoselic'in de bulunduğu 15 grup üyesinden 150 biner dolar  tazminat talep ettiği belirtildi.
 
Elden'ın ailesinin, fotoğraf için telif aldığına dair herhangi bir  belge imzalanmadığı da öne sürüldü.
 
 
MAHREM YERLERİ KAPATILMADI
 
Dava dosyasındaki belgelerde, Nirvana'nın, bebeğin mahrem yerlerinin kapatılacağı sözünü verdiği ancak bu sözü yerine getirmediği de iddialar arasında  yer aldı.
 
Elden, fotoğraf nedeniyle olumsuz şeyler yaşadığını ve yaşamaya da  devem edeceğini belirterek, "aşırı ve kalıcı duygusal sıkıntı" içinde olduğunu  ifade etti.
 
 
ABD yasaları uyarınca, bebeklerin cinsel organlarının görüldüğü fotoğrafları genellikle çocuk istismarı olarak kabul edilmiyor ancak Elden'in  avukatı Robert Y. Lewis, fotoğrafa eklenen dolar görüntüsünün, müvekkilini "reşit  olmayan seks işçisi" gibi gösterdiğini savundu.
 
 
30 MİLYONDAN FAZLA SATTI
 
Öte yandan gruptan ve müzik şirketinden konuya ilişkin herhangi bir  açıklama yapılmadı.
 
Dünyaca çapında 30 milyondan fazla satan Nevermind albümünün  kapağında, Elden'ın bebekken çıplak şekilde havuzda olduğu ve önüne olta ile dolar sallandırıldığı görülüyor.
 
Gruba dava açan Elden, albümün 10'uncu, 17'nci, 20'nci ve 25'inci yıl  dönümlerinde mayosuyla havuza dalarak pozunu defalarca tekrarlamıştı.

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Nirvana Nevermind cinsel istismar
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