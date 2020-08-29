Dünyanın en pahalısı! Villa parasına koyun

İskoçya’nın Lanark kasabasında yapılan İskoç Ulusal Texel Satışı’nda ‘Double Diamond’ (Çift Elmas) isimli Texel kuzusu yaklaşık 3 milyon 603 bin TL'ye satılarak dünyanın en pahalı koyunu oldu.

İskoçya'da Perşembe günü Lanark'ta yapılan satışta embriyodan üretilmiş bir kuzu olduğu ifade edilen Double Diamond isimli Texel kuzusu 368 bin sterline (Yaklaşık 3 milyon 603 bin TL) satıldı. Açık artırmanın 10 bin 500 sterlinden (Yaklaşık 103 bin TL) başladığı ve fiyatın hızlı bir şekilde yükseldiği ifade edildi.

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