2020 yılını kapsayan araştırmaya göre, dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu. İlk 3 şehir; Zürih, Paris ve Hong Kong olarak sıralandı. Listede Türkiye’den sadece İstanbul en pahalı şehirler arasında yer aldı.

The Economist Intelligence Unit (EIU) dünyada yaşam maliyeti 2020 verilerinden elde edilen bilgilere göre, “Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu.

Endekse ilişkin yayımlanan raporda, temel ihtiyaç ürün fiyatlarının normal seyretmesine rağmen, salgın döneminde bilgisayar gibi bazı ürünlere olan talebin arttığı bunun da bazı ürün fiyatlarının yükselmesine sebep olduğu kaydedildi.”