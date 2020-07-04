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Dünyanın en pahalı baharatı! İşte 'Mucize bitki'
Karabük'ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen, boya, yemek, kozmetik, ilaç ve gıda sektörü gibi birçok alanda kullanıldığı için "mucize bitki" olarak adlandırılan safranın soğanları toplanmaya başlandı.
Ağırlığının 100 bin katı kadar sıvıyı sarıya boyayabilen, 80 bin çiçekten sadece yarım kilogram üretilebilen safranın ekimi, ağustos ortası ve eylül ayının ilk haftasında yapılıyor. Hasadı, ekim ve kasım aylarında gerçekleştirilen safranın birçok hastalığa da şifa olduğu biliniyor.