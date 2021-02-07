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Dünyanın en kalitelisi Türkiye'de yetiştiriliyor
Dünyaca ünlü birçok restoranın vazgeçilmezi olan ve içerisinde 7 farklı Asya kökenli yeşillik bulunan ‘Mascolin Salata’ Adanalı bir firma tarafından 20 dönümlük alanda yetiştiriliyor. Dubai gibi şehirlere salata ihracatı yapan firmanın sahibi Siraç Orhan, "Herkes bize soruyordu, ‘Adana’dan yurt dışına salata ihracatı olur mu ?‘ diye. Gördüğünüz gibi oluyormuş. Bizim ülkemiz her şeyi yetiştirip başka ülkelerle yarışacak kapasitededir" dedi.