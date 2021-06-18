Dünyanın en iyi drone yarışçıları dünyanın en büyük festivali TEKNOFEST’te yarışmak için gün sayıyor

Dünyanın en iyi drone yarışçıları dünyanın en büyük festivali TEKNOFEST’te yarışma k için gün sayıyor.2018 yılından bu yana düzenlenen, Event Production Awards’da “dünyanın en iyi spor etkinliği” ünvanını kazanan ve en hızlı pilotların yer aldığı “Drone Yarışı” STM Savunma Teknolojileri yürütücülüğünde yapılıyor. Geçtiğimiz yıl Rumkale'de tarihi ve doğal güzellikler içerisinde özel olarak hazırlanan parkurda düzenlenen ve 16 lisanslı pilotun kıyasıya mücadele ettiği World Drone Cup’a bu yıl ise 32 ülkeden 32 sporcu katılacak. Türkiye adına yarışacak isim ise Türkiye Drone Şampiyonasının sonucunda belirlenecek. Başvuruları 20 Haziran’da sona erecek şampiyonada birincilik ödülü 30.000, ikincilik ödülü 20.000, üçüncülük ödülü de 10.000 TL olacak.

Meraklıları için çok önemli bir etkinlik olan World Drone Cup’ta pilotlar özel olarak hazırlanan zorlu parkurlarda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele edecekler. Hız ve manevra kabiliyeti yüksek; tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı olarak tasarlanan araçların yer alacağı yarışma heyecan dolu görüntülere de sahne olacak.

Ayakları Yere Basmayan Tek Festival TEKNOFEST