Dünyanın en hızlı motorcuları Afyon'da buluşuyor!

Dünyanın en önemli motokros yarışı olan MXGP’nin Türkiye etabı bu yıl üçüncü kez Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılıyor. Dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası’nın (MXGP) Türkiye etapları 4-5 Eylül (MXGP Turkey) ve 7-8 Eylül (MXGP Afyon) tarihlerinde Türkiye’nin 2021 yılındaki en büyük etkinliği Türkiye MotoFest (1-8 Eylül 2021) ile birlikte Afyonkarahisar’da düzenlenecek.

Ekonomik katkısı önemli



Geçtiğimiz yıl pandemi nedeniyle yapılamayan yarışın en son yapıldığı 2019’da MXGP of TURKEY sadece yarışın yapıldığı haftada Türkiye ekonomisine 5 milyar TL’ye yakın katkıda bulunduğu açıklanmıştı. Türkiye’nin spor ekonomisi ve turizmi için en önemli etkinlik konumundaki MXGP of Turkey ve Türkiye MotoFest’in bu yıl Türkiye ekonomisine katkısının daha da artması bekleniyor. MXGP of TURKEY’in dünya çapındaki yayınları ve Türkiye MotoFest’ten yapılan haberler Türkiye’nin tanıtımına büyük katkıda bulunuyor. En son 2019’da yapılan MXGP of TURKEY ve Türkiye MotoFest’in sadece yayınlanan haberleri ve yayınlarının reklam değeri, 200 milyon Avro’ya ulaşmıştı.Pandeminin ardından aldığı önlemlerle “güvenli ülke” olan Türkiye’ye ilgi her geçen gün artıyor. Bu yıl yapılacak yarış ve festival, Türkiye ve dünyanın önemli yayınları tarafından takip edilecek.