Dünyanın En Güçlü Kadınları belli oldu! Listeye Güler Sabancı da girdi

Forbes'un her yıl açıkladığı dünyanın en güçlü kadınları listesinde Almanya Başbakanı Angela Merkel yeniden birinci oldu. 73'üncü sırada ise Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı yer aldı.

Forbes’un geleneksel Dünyanın En Güçlü 100 Kadını listesi, yine manşetleri süsledi. Almanya Başbakanı Angela Merkel’in üst üste dokuzuncu kez ilk sırada yer alması dikkat çekti. Dünyanın en güçlü kadını unvanını yıllardır taşıyan Merkel ayrıca Forbes listesinin 16 yıllık tarihinde tam 14 kez yer alarak da kayıtlara geçti.