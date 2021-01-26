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Dünyanın en değerli markası "Apple" oldu

AA |  26 Ocak 2021 Salı - 13:57 | Son Güncelleme : 26 01 2021 - 13:57

Dünyanın en değerli markası, bu yıl itibarıyla yaklaşık 263,4 milyar dolar marka değeriyle Apple olurken, Apple'ı 254,2 milyar dolar değerle Amazon izledi.


Uluslararası marka değerlendirme kuruluşu Brand Finance tarafından  hazırlanan "Dünyanın En Değerli 500 Markası-Global 500-2021" araştırması  sonuçlandı.
 
AA muhabirinin, araştırma verilerinden derlediği bilgiye göre, 263,4  milyar dolar marka değeriyle Apple dünyanın en değerli markası olarak tespit  edildi. Apple, 2020 araştırmasında 141 milyar dolarla üçüncü sırada yer almıştı.
 
Apple’ı sırasıyla yaklaşık 254,2 milyar dolar marka değeriyle Amazon,  191,2 milyar dolar değerle Google takip etti.
 
Söz konusu listede ABD'li Microsoft 140,4 milyar dolarla 4'üncü, Güney  Koreli Samsung 102,6 milyar dolarla 5'inci, ABD'li Walmart 93,2 milyar dolarla  6'ncı, ABD'li Facebook 81,5 milyar dolarla 7'nci, Çinli ICBC 72,8 milyar dolarla  8'inci, ABD'li Verizon 68,9 milyar dolarla 9'uncu, Çinli WeChat 67,9 milyar  dolarla 10'uncu sırada yer buldu.
 
Sıralama tablosunun en altında yer alan markanın değeri 4 milyar  doları bulurken, bu değere ulaşamadığı için Türk markaları sıralamada bu yıl da  yer almadı.
 
Araştırma sonuçlarına göre, ülkeler sıralamasında ABD açık ara önde  yer aldı. Global 500 listesinde şirketlerin 204'ünü ABD'li firmalar oluştururken,  75'inin Çin, 34'ünün Japon, 33'ünün Fransız, 22'sinin Alman, 19'unun İngiliz  olduğu görüldü.
 
"Ülke gündeminin ilk sırasına markalaşma yerleştirilmeli"
Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, AA muhabirine,  listede yer bulan 47 teknoloji markasının, toplam değerin yüzde 14'ünü  oluşturduğunu, değerlerinin yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığını söyledi.
 
Tesla'nın yüzde 158 değer artışıyla en hızlı büyüyen marka olduğuna  dikkati çeken İlgüner, "e-Ticaret markalarında önemli artışlar gözlendi. Yüzde  108 oranla Alibaba.com markası Tesla'dan sonra en büyük artışı gösteren marka  olarak öne çıktı." dedi.
 
İlgüner, sabit perakende zincirlerinin de dijital teknolojilerden  yararlanarak sipariş süreçlerini geliştirdiğini ifade ederek, yeni tip  koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisinin sürdüğü bu dönemde dijital  teknolojiler sayesinde bu şirketlerin başarı sağladıklarını vurguladı.
 
Dijital medya markalarının da bu yılı başarıyla tamamladığına işaret  eden İlgüner, "2020 sonu itibarıyla milyonlarca yeni üye kazanan Netflix  markasının değerini 25 milyar dolara taşıdığını kaydetti.

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