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Dünyanın en büyük tarım işletmesinde ayçiçeği hasadı başladı

AA |  15 Ağustos 2020 Cumartesi - 11:20 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 11:20

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ceylanpınar Tarım İşletmesinde 57 bin 963 dönüm arazide ayçiçeği hasadı yapılıyor.


Dünyanın sayılı tarım işletmeleri arasında gösterilen ve alanının en  büyüğü olan Ceylanpınar Tarım İşletmesinde, arpadan buğdaya, mercimekten mısıra,  Antep fıstığından ayçiçeğine, fiğden yulafa kadar çok sayıda ürün yetiştiriliyor.
 
Yaklaşık 636 bin dekar alanda tarım yapılan, teknolojik araç ve  gereçlerin kullanıldığı işletme, ülke ekonomisine ve çiftçilere ciddi ölçüde  katkı sağlıyor.
 
İşletme bünyesindeki tarlaların bir kısmına, toprağın uzun yıllar  verimli kalabilmesi için münavebe sistemiyle (ekim nöbeti) ayçiçeği ekiliyor.
 
Bu yıl 57 bin 963 dekarda ekimi yapılan ayçiçeğinde hasat mesaisi  hassas bir şekilde yürütülüyor.
 
 
"Yağ sanayisine katkıda bulunmak istiyoruz" 
İşletmenin Beyazkule Müdür Yardımcısı İdris Tanrıkulu, AA muhabirine  yaptığı açıklamada, 9 Ağustos'ta başladıkları ayçiçeği hasadını 25 biçerdöverle  sürdürdüklerini söyledi.
 
Hasadın bereketli olduğunu, dekar başına yaklaşık 300 kilogram ürün  beklediklerini belirten Tanrıkulu, şöyle konuştu:
"Ayçiçeğinde güzel ve verimli bir sezonu geride bıraktık. Ayçiçeğini  aslında münavebe olarak ekiyoruz ve bölge çiftçisine de örnek teşkil etmesini  istiyoruz. Çiftçilerimizin de bize bakarak münavebe amaçlı ayçiçeği ekmesini  istiyoruz. Burada ürettiğimiz ayçiçeğiyle yağ sanayisine katkıda bulunmak  istiyoruz. Bu yıl 57 bin 963 dekarda ekimini yaptığımız ayçiçeğinde güzel verim  aldık. Gelecek yıllarda ayçiçeği ekim alanlarını daha da artırmak istiyoruz."
 
Ürünün kalitesinin yüksek olduğunu dile getiren Tanrıkulu,  ayçiçeklerinin Şanlıurfa Ticaret Borsası aracılığıyla satışa çıkarıldığını ifade  etti.
 
Tanrıkulu, yetiştirdikleri ayçiçeğiyle hem ülke ekonomisine hem de yağ  sanayine katkı sağladıklarını kaydetti.
 

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