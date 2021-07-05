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Dünyanın en büyük denemesi başarılı oldu! Bir ülke daha başlıyor
Araştırmacılar açıkladı. Dünyanın en büyük denemesi başarıya ulaştı. Şimdi başka bir ülkede de test edilecek. Başarılı olursa artık bu sisteme geçilecek.
İzlanda'da yapılan bir araştırma kapsamında, ülkenin çalışan nüfusunun yüzde 1'inden fazlası, toplam ücrette herhangi bir azalma olmadan haftalık çalışma süresini 35-36 saate indiren pilot programa katıldı. Uygulama, işçiler, ofis çalışanları, hastane ve sosyal hizmetler çalışanları dahil iş yerleri ve standart olmayan vardiya düzenlerinde 09.00-17.00 saatlerinde çalışan farklı gruplardan oluşturuldu.