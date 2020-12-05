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Dünyanın en büyük buz dağı eriyor

05 Aralık 2020 Cumartesi - 18:04 | Son Güncelleme : 05 12 2020 - 18:04

İngiltere Savunma Bakanlığına ait bir nakliye uçağının çektiği görüntülerde dünyanın en büyük buz dağının son 3 yılda 1800 kilometrekare eridiğinin görüldüğü bildirildi.


BBC’de yer alan haberde, bir A400 nakliye uçağının “A68a” adlı,  dünyanın en büyük buz dağının giderek artan düzensiz hareketlerini gözlemlemek  için bölgede alçak uçuş yaptığı belirtildi.
 
Haberde, nakliye uçağının söz konusu buz dağındaki çok sayıda çatlağı  ve su altında uzanan tünelleri görüntülediği kaydedildi.
 
Buz dağının şu an Britanya Denizaşırı Bölgesi’ndeki Güney Georgia  Adası'na doğru hareket ettiği ifade edilen haberde, adaya 200 kilometre uzaklıkta  bulunduğu ve sığ kıyı sularında sıkışma ihtimalinin olduğu aktarıldı.
 
Haberde, son haftalarda elde edilen uydu görüntülerinde A68a’nın  kenarlarının sert dalga hareketleriyle hızla parçalandığının görüldüğü ve buz  dağından ayrılan bu parçaların “deniz yolu taşımacılığı” güvenliği için  izlenmesinin gerektiği bilgisine yer verildi.
 
A68a buz dağının 2017’de Antartika’daki buz tabakasından koptuğunda  ölçüsünün 6000 kilometrekare olduğu vurgulanan haberde, elde edilen son  görüntülerde bunun 4200 kilometrekareye düştüğü kaydedildi.

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buz dağı İngiltere Savunma Bakanlığı nakliye
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