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Dünyanın en büyük aşı üreticisinde yangın!

DHA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 13:13 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 13:13

Hindistan'da dünyanın en büyük aşı üreticisinde yangın çıktı.


AYRINTILAR GELİYOR....

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