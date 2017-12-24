Dünyanın en büyük amfibik uçağı ilk uçuşunu yaptı

Çin'in yerli üretimi, dünyanın en büyük amfibik uçağı AG600 ilk uçuşunu yaptı.

AG600'ün baştasarımcısı Huang Lingcai, basın mensuplarına verdiği mülakatta, ilk uçuşun Çin'in dünyada büyük amfibi uçağı üretme kapasitesine sahip birkaç ülke arasında yer almasını sağladığını dile getirdi.

Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi ve Devlet Konseyi, AG600 misyonunda görev alan herkesi tebrik eden bir mesaj gönderdi. Mesajda, "C919'un mayıs ayında ilk uçuşunu yapmasının akabinde gerçekleşen bu uçuş, özel amaçlı hava aracı geliştirmede Çin için büyük bir dönüm noktası olmuştur" ifadesi kullanıldı.

39,6 metre uzunluğunda ve dört yerel üretimli turboprop motoru olan AG600, Çin Sivil Havacılık Sanayii Kurumu tarafından geliştirildi.

Azami kalkış ağırlığı 53,5 ton olan ve saatte en fazla 500 km hız yapabilen uçak, 12 saat kesintisiz uçuş kapasitesine sahip.

Dünyanın en büyük amfibi uçağı konumundaki AG600, denizlerde kurtarma çalışmaları ve orman yangınlarıyla mücadele gibi amaçlara hizmet edecek.

Arama kurtarma çalışmalarında 50 kişi taşıyabilen uçağın, 20 saniyede 12 ton su doldurabilme ve bir depoluk yakıtla 370 ton su nakletme kapasitesi bulunuyor.