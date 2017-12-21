Dünyanın en büyüğü yapılıyor!

"YEKA Fotovoltaik Hücre ve Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge Merkezi Temel Atma Töreni"nde konuşan Bakan Albayrak, "Dünyanın en büyük fotovoltaik sahasını inşa edecek olan bu fabrika yatırımını yapacağız." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, "YEKA Fotovoltaik Hücre ve Güneş Modülü Fabrikası ve Ar-Ge Merkezi Temel Atma Töreni"nde konuştu.

Başbakan Yıldırım'ın açıklamalarından satırbaşları;

Türkiye'nin var olan kaynaklarını ve imkanlarını tek tek harekete geçiyoruz. Bugün ekonomimiz güven istikrar ortamında büyümeye devam ediyor. Üçüncü çeyrekte yüzde 11,1 ile son 6 yılın rekor büyümesini gerçekleştirdik. Biliyoruz ki en büyük kaynağımız özel sektördür. Yatırımlara baktığımızda kamu 1 yatırım yapıyorsa özel sektör 8 yatırım yapıyoruz. Dünya ile rekabet edebilmek için özel sektörün öncülüğü ile kalkınmaya ve büyümeye devam edeceğiz. Bize katma değer sağlayan herkesin başımız üstünde yeri vardır.

CUMHURİYETİMİZİN 100. YILI GELMEDEN TEMELİ ATILMIŞ OLACAK

Küresel anlamda Türk firmaları ile diğer Koreli ortaklarının nasıl başarılı projelerini gerçekleştireceğini de gösteren en güzel örneklerden bir tanesidir. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde alt yüklenici olarak Kore'nin SEKA firması yer aldı. Avrasya Tüneli'ni bir Türk firması ile SEKA Yap-İşlet-Devret yöntemi ile tamamladı. Dünyanın en uzun asma köprüsü olacak Çanakkale 1915 Köprüsü de yine Kore ve Türk firmalarının ortak eserleri olacak ve Yap-İşlet-Devret modeli ile Cumhuriyetimizin 100. yılı gelmeden temeli atılmış olacak.

Cari açık içerisindeki enerji payını düşürmek için millileştirme adımları da atıyoruz. Bugün yenilenebilir enerji kaynağımızı yüzde 20'lerden yüzde 32'lerin üzerine çıkarmış durumdayız. Ama yeterli görmüyoruz. Bunu artırmak için projelerimize daha da hız vereceğiz.

İLK ÜRÜN 12 AY SONRA ÇIKACAK

Ar-Ge Merkezi gerçek anlamda yerlileşmenin de temelini oluşturuyor. Sadece parçaları getirip birleştirip ürün elde etmek değil, yerli mühendislerin akıl terini işin içine koymak ve böylece yerli katma değeri daha yüksek bir ürün elde etmek... Bu fabrika bu işi yapacak. Yüzde 60 ile başlayacak yerlilik oranı zaman içerisinde de artmış olacak. Yapım süresi bu proje için 24 ay olarak konuşulmuştu ancak memnuniyetle görüyorum ki 12 ay içerisinde bu tesis bitecek ve ilk ürün hattan çıkacak.

TÜRKİYE'YE BİR NUMARA OLMAK YAKIŞIR

Bugün petrolü doğalgazı konuşurken, bundan 35 yıl sonra artık fosil yakıtları değil başka enerji kaynaklarını konuşacağız. Bir ülkenin gelişmesi, büyümesi, kalkınması ne kadar enerji ürettiğine, ne kadar enerji tükettiğine bağlı. Ülkemizde kurulu gücün yüzde 45'ini yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürebiliriz. Şu anda yüzde 32'yiz, yüzde 45'e kadar, kısa ve orta vadede, bu oranı çıkarabiliriz. Türkiye'ye bir numara olmak yakışır, tıpkı büyümede olduğu gibi. Altını çizmekte fayda görüyorum hedefimiz, Türkiye'yi yenilebilir enerji konusunda teknoloji üreten ve hatta ihraç eden bir ülke konumuna getirmektir.

Bakan Albayrak'ın açıklamalarından satır başları;

2013 yılından beri maruz kaldığımız onlarca ekonomik ve siyasi saldırıya rağmen birilerinin içini kurt gibi kemiren sorulara bu açılış işle cevap vermiş oluyoruz.

Bugün bize dayatılmaya çalışılan suni ekonomik gündemleri elimizin tersi ile itiyoruz.

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ

Dünyanın en büyük nükleer, güneş ve rüzgar ve kısacası her alanda attığımız adımların yanında dünyanın en büyük fotovoltaik sahasını inşa edecek olan bu fabrika yatırımını yapacağız.

ERDOĞAN LİDERLİĞİNDE PROJELERİ HAYATA GEÇİRDİK

15 yıldır Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hayata geçirilen tüm projelerde ülkemizi 3 kattan fazla büyüttük. Halkımızın refah ve huzurunu da bunun ötesinde artırdık. Enerji de bu büyümenin en lokomotif halkalarından birisi oldu.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖR ELELE

15 yılda kamu ve özel sektör birlikteliğinde toplamda 100 milyar dolarlık bir yatırımı hayata geçirdik. 32 bin megawatt kurulu gücümüzü bu senenin sonunda 85 bin megawatt'ın üzerine çıkardık.

ÜRETİM VE TÜKETİMDE REKOR KIRDIK

Her yıl gerek üretimde gerekse tüketimde rekorlar tazeledik. Cumhurbaşkanımızın koyduğu 2023 ve 2053 hedefleri doğrultusunda bu seviyelerin de yukarısına taşıma noktasında her zamankinden daha çok çalışmak zorundayız

İkinci bir ekonomik sıçramanın dinamiğini oluşturacak şekilde enerji stratejilerimizi yeniden ele aldık.

ENERJİ, YATIRIM DEMEKTİR

Çevremizde yaşanan tüm gelişmeleri göze alınca gördük ki enerji demek yalnızca enerji demek değildir. Enerji demek, diplomasi demek, ekonomi demek, yatırım demektir.

BAĞIMLILIK PRANGASINI AYAĞIMIZDAN SÖKÜP ATACAĞIZ

Her yıl 55 milyar dolardan fazla bir rakamı dışarıya enerji için kaynak ayıran bir ülkeyiz. Ayağımızdaki bağımlılık prangasını söküp atmayı temel prensip olarak ortaya koyduk. Cari açığımızı düşüreceğiz, kaynaklarımızı farklı alanlara kaydırabileceğiz.

YENİLENEBİLİR ENEJİ

Politikamızı arz güvenliği yerlileştirme ve öngörülebliir piyasadan oluşan üç önemli sac ayağına inşa ettik. Yenilenebilir enerjiyi YEKA stratejimiz çok önemli bir yere oturuyor.

TÜRKİYE BU ALANDA DA SÖZ SAHİBİ ÜLKELERDEN BİRİ OLACAK

Ülkemizin potansiyelinin farkındayız. Çok yakın bir zamanda Türkiye bu alanda da söz sahibi ülkelerden biri olacaktır. Yapay zeka, dijital dönüşümün konuşulduğu bir yüzyılda kendi teknolojimizi geliştirmek zorundayız.

BİN KİŞİDEN FAZLA İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Bu yatırım binin üzerinde istihdam sağlayacak ve yan sektörlerde de yeni iş alanlarının oluşmasına fırsat sağlayacaktır.

50 BİN DOLARA VATANINI SATANLAR...

Milli olmayanların nüfus kağıdını taşıdığı ülkeleri 50 bin dolara nasıl sattıklarını gördük. Kimi bu ihanet tiyatrosunda kendisine biçilen rolü oynayan figüranlar olarak yer bulacak, kimisi de ben bu oyunu bozarım diyen şehitlerimiz gazilerimiz gibi kahraman olarak tarihin sayfasında yer alacak.

ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Türkiye'nin büyümesi için çok çalışıyoruz. Milletimize hizmet yolunda hiç yılmadan her türlü engele rağmen bütün gayretimizle çalışmaya devam etmeyiz.