Gazetevatan.com » Dünya » Dünyanın en büyüğü! Yangın çıktı, söndürülemiyor!
Dünyanın en büyüğü! Yangın çıktı, söndürülemiyor!
Dünyanın en büyük lastik mezarlığındaki yangın panik yarattı. Geçtiğimiz çarşamba çıkan yangın söndürülemezken, uzmanlar çok kritik uyarıda bulundu.
Yabancı basında çıkan haberlere göre, Ortadoğu'da Kuveyt'in Al Sulaibiya'de kasabasında dünyanın en büyük atık lastik çöplüğünde çıkan yangın söndürülemiyor.
Yabancı basında çıkan haberlere göre, Ortadoğu'da Kuveyt'in Al Sulaibiya'de kasabasında dünyanın en büyük atık lastik çöplüğünde çıkan yangın söndürülemiyor.