Dünyanın en büyüğü! 102.34 karat

Dünyanın bilinen en büyük yuvarlak elması Sothebys Elmasları tarafından görücüye çıkarıldı. 102.34 karatlık elmas, 100 karatın üzerinde olan en büyük yuvarlak beyaz elmas olma özelliği taşıyor.

