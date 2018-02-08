Dünyanın en büyüğü! 102.34 karat

Sotheby's Elmaslarının Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Patti Wong, "Bu taş 100 karatın üstünde bir kusursuzluk abidesi. Kariyerimde pek çok harika taş görmeme rağmen, böyle bir taşla ilk kez karşılaşıyorum" dedi.
Netlik, kesim, renk ve karat olmak üzere tüm kriterleri barındıran elmas Sothebys Elmaslarının New Bond Sokağındaki butik dükkanının açılışının birinci yıl dönümü sebebiyle görücüye çıkarılırken, uzmanlar elmasın satış fiyatının 36 ila 40 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyor.