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Dünyanın en büyüğü! 102.34 karat

08 Şubat 2018 Perşembe - 18:06 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 18:06

Dünyanın bilinen en büyük yuvarlak elması Sothebys Elmasları tarafından görücüye çıkarıldı. 102.34 karatlık elmas, 100 karatın üzerinde olan en büyük yuvarlak beyaz elmas olma özelliği taşıyor.


Sotheby's Elmaslarının Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Patti Wong, "Bu taş 100 karatın üstünde bir kusursuzluk abidesi. Kariyerimde pek çok harika taş görmeme rağmen, böyle bir taşla ilk kez karşılaşıyorum" dedi.
 
Netlik, kesim, renk ve karat olmak üzere tüm kriterleri barındıran elmas Sothebys Elmaslarının New Bond Sokağındaki butik dükkanının açılışının birinci yıl dönümü sebebiyle görücüye çıkarılırken, uzmanlar elmasın satış fiyatının 36 ila 40 milyon dolar arasında olacağını tahmin ediyor. 
 
 
 

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