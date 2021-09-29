Dünyanın beklediği zirve başladı! Erdoğan: Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmesi, saat 13.25'te başladı.
Kritik görüşmeden önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunuldu. Toplantı sonrası bir açıklama yapılmayacağı öğrenildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşme öncesi yaptığı açıklamada, "Suriye ile ilişkili birlikte attığımız adımlar büyük önem arz ediyor. Oranın da barışı yine Türkiye ve Rusya ilişkilerine bağlı." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
Teşekkür ediyorum. Bu yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten çok memnunum. COVID birçok dostu bir birinden ayırdı. Dünyada COVID'den ölenlerin sayısına baktığınızda 4 milyon 700 bini geçiyor. Tüm tedbirleri almamıza rağmen mücadelemiz çok zor şartlarda devam ediyor.
Öncelikle benim sizlere tabi teşekkürüm var. Bu yangın ve felaketlerde bize vermiş olduğunuz destek nedeniyle çok teşekkür ediyorum.
Bu arada tabi gönderdiğiniz uçaklardan, iki tane eğitici pilot ve bizim 2 arkadaşımız maalesef şehit oldular.
Telefonla gerçi bu konuyu görüştük ama onun için tekrar başsağlığı diliyorum. Gerçekten dostlar bu tür zor günlerde belli oluyor.
Hepsinden öte siyasi, ekonomik, askeri, ticari alanlarda Türkiye-Rusya ilişkileri çok farklı şekilde kendini gösteriyor. Ticaret hacminde kısmi bazı iniş çıkışlar olsa da gayet iyi durumda. Ben daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum.
Ben daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Rus dostlarımızın Türkiye'yi tercihinden dolayı minettarız.
Sizin de bahsettiğiniz gibi Akkuyu'yu ziyaret ettim. 'Timing'ine uygun olarak inşaat devam ediyor. Aldığım bilgilere göre de belirlenen zamanda bitecek. Önümüzdeki yıl 1. ünitenin açılışını yapabileceğiz. Yoğun bir çalışma var. Şu anda burada 13 bin insan çalışıyor. 10 bini Türk, 3 bini Rus. Hemen hemen tamamı da Rusya'da eğitim almış. Bu da aramızdaki ilişkilerin pekişmesine neden oldu.
Bir diğer konuda savunma sanayiinde birlikte attığımız konu. Bunu da ayrıca zaten konuşmamızda fayda var. BM Genel Kurulu'nda da hep bize bazı konuları özellikle sordular.
Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil.
Putin, görüşmeye ilişkin açıklamasında, "Erdoğan ile görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor." dedi.
Putin'in açıklamalarından satır başları:
Türk akımı doğalgaz hattı eksiksiz olarak çalışmaktadır. Hem Türk halkının hem de rusya'nın çıkarlarına uygun şekilde verdiğniz değerli katkılar nedeniyle size teşekkür ederim.
Akkuyu Nükleer Santrali'nin inşaatı da programa uygun şekilde devam ediyor. Uluslararası arenada da başarılı bir şekilde iş birliğimiz sürüyor.
Görüşmelerimiz her zaman sorunsuz geçmiyor. Ancak ilgili kurum ve kuruluşlarımız uzlaşı bulabiliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "TC-TRK" uçağı ile saat 11.15'te, Rusya'nın Soçi kentine gitti.
Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin ve ilgililer uğurladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Soçi'ye gitti.
Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Devlet Başkanlığı Resmi Konutu'nda bir araya gelecek.
ERDOĞAN SOÇİ'DE
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek üzere Soçi kentine geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Putin ile Soçi’de gerçekleştireceği görüşmede öncelikli gündem maddesi Suriye olacak.Erdoğan ilk olarak Tel Rıfat ve Menbiç’teki PKK varlığına Astana anlaşmalarına uygun şekilde son verilmesine dikkat çekecek. Rusya ile Ekim 2019’da imzalanan Soçi mutabakatı, terör örgütü YPG’nin Fırat’ın 30 kilometre güneyine çekilmesini öngörüyordu. Ancak gelinen nokta Türkiye’nin beklentilerini karşılamıyor. Erdoğan, mutabakatın bu maddesinin bir an önce uygulanması gerektiğini mevkidaşına iletecek.
TÜRKİYE'YE SALDIRILAR GERÇEKLEŞİYOR
Rusya’nın kontrol ettiği bölgelerden son dönemde Türkiye’ye yönelik saldırılar gerçekleşiyor. Erdoğan, görüşmede Türkiye’nin bu konudaki rahatsızlığını da iletecek ve bunun engellenmesini isteyecek.DAEŞ’le mücadele konusunda ortak hareket edilmesinin önemine işaret edecek olan Erdoğan, son olarak Suriyeli mülteciler sorunu ile ilgili atılan ve atılması gereken adımları da Putin’le masaya yatıracak.
Türkiye Temmuz 2019'da Rusya'dan edindiği S-400 hava savunma sistemleriyle, füzeleri satın alan ilk NATO ülkesi olmuştu. Geçen yıl Sinop'ta ilk kez denenen 2,5 milyar dolarlık S-400 füzelerine yenileri eklenecek mi? ABD'nin yeni yaptırım tehditlerine rağmen Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci bataryanın da alınabileceğini ilan etti.S-400'lerin Soçi'de masaya gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Rus medyası, son haftalarda Türkiye'nin SU-35 ve SU-57 savaş uçakları da alabileceği yönünde haberler yaptı.Kritik randevudaki muhtemel diğer başlıklar Libya, doğalgaz, Kırım, Dağlık Karabağ ve Afganistan. Kremlin, Salı günü yaptığı yazılı açıklamada zirvede iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin yanı sıra Suriye, Libya, Afganistan ve Güney Kafkasya'nın ele alınacağını duyurdu.
Akşam saatlerinde bir kez daha açıklama yapan Kremlin, bu kez görüşmenin ardından herhangi bir belge imzalanmasının planlanmadığını kaydetti.Uluslararası medya şimdiden Soçi'den fotoğraflar servis etmeye başladı, Rus medyası ise Erdoğan-Putin zirvesine beklendiği gibi geniş şekilde yer veriyor. Soçi'deki görüşmenin detaylarının yanı sıra analiz yazıları da göze çarpıyor.Kommersant gazetesinde Marianna Belenkaya ve Kirill Krivosheev imzasıyla yayınlanan analizde liderlerin bir buçuk yıl sonra ilk kez yüz yüze görüşeceği vurgulandı.