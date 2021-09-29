Dünyanın beklediği zirve başladı! Erdoğan: Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil

Teşekkür ediyorum. Bu yüz yüze görüşmeyi gerçekleştirmekten çok memnunum. COVID birçok dostu bir birinden ayırdı. Dünyada COVID'den ölenlerin sayısına baktığınızda 4 milyon 700 bini geçiyor. Tüm tedbirleri almamıza rağmen mücadelemiz çok zor şartlarda devam ediyor.

Öncelikle benim sizlere tabi teşekkürüm var. Bu yangın ve felaketlerde bize vermiş olduğunuz destek nedeniyle çok teşekkür ediyorum.

Bu arada tabi gönderdiğiniz uçaklardan, iki tane eğitici pilot ve bizim 2 arkadaşımız maalesef şehit oldular.

Telefonla gerçi bu konuyu görüştük ama onun için tekrar başsağlığı diliyorum. Gerçekten dostlar bu tür zor günlerde belli oluyor.

Hepsinden öte siyasi, ekonomik, askeri, ticari alanlarda Türkiye-Rusya ilişkileri çok farklı şekilde kendini gösteriyor. Ticaret hacminde kısmi bazı iniş çıkışlar olsa da gayet iyi durumda. Ben daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum.

Ben daha da iyi bir konuma geleceğine inanıyorum. Rus dostlarımızın Türkiye'yi tercihinden dolayı minettarız.

Sizin de bahsettiğiniz gibi Akkuyu 'yu ziyaret ettim. 'Timing'ine uygun olarak inşaat devam ediyor. Aldığım bilgilere göre de belirlenen zamanda bitecek. Önümüzdeki yıl 1. ünitenin açılışını yapabileceğiz. Yoğun bir çalışma var. Şu anda burada 13 bin insan çalışıyor. 10 bini Türk, 3 bini Rus. Hemen hemen tamamı da Rusya'da eğitim almış. Bu da aramızdaki ilişkilerin pekişmesine neden oldu.

Bir diğer konuda savunma sanayiinde birlikte attığımız konu. Bunu da ayrıca zaten konuşmamızda fayda var. BM Genel Kurulu'nda da hep bize bazı konuları özellikle sordular.

Biz de onlara zaten gereken cevabı verdik. Attığımız adımlardan geri dönmemiz mümkün değil.