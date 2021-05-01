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Dünyadan sipariş yağıyor! Gelir kapısı oldu
Manisa'da, ilkbahar aylarında kadınlar tarafından toplanan asma yaprakları, tesislerdeki salamura işleminin ardından Akdeniz ülkeleri başta olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç ediliyor. Manisa Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, asma yaprağının, üzümün yanında üreticilere ikinci gelir kaynağı olduğunu belirterek, geçen yıl 476 bin ton yaprağın işlenip, ihracatının gerçekleştirildiğini söyledi.