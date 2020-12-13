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Dünyadan İHA'lara talep yağıyor! Bir ülke daha satın aldı

13 Aralık 2020 Pazar - 18:28 | Son Güncelleme : 13 12 2020 - 18:28

Tunus Savunma Bakanlığı, ANKA-S İHA alımı için TUSAŞ ile sözleşme imzaladı. 80 milyon dolar tutarındaki anlaşma, 3 adet ANKA-S İHA ve 3 adet yer kontrol istasyonunun teslimi ile 52 Tunus Hava Kuvvetleri personelinin eğitimini kapsıyor.


Savaş alanlarındaki başarılarıyla, uluslararası medyanın gündeminden düşmeyen Türk İHA/SİHA’larına olan talep artıyor.
 
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Bayraktar TB2’lerin ihracatının ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ de, (TUSAŞ) ANKA-S İHA satışı için Tunus Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı. HaberTürk’ten Güntay Şimşek’in köşesinde yer verdiği bilgilere göre, varılan anlaşma kapsamında TUSAŞ, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 3 adet ANKA İHA ve 3 adet Yer Kontrol Sistemi teslim edecek.
 
Yaklaşık 80 milyon ABD Doları tutarındaki ihracat anlaşması sonrasında, Tunuslu 52 pilot ve bakım personeline, Ankara’da TUSAŞ tesislerinde eğitimler verilecek.
 

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