Dünyadan İHA'lara talep yağıyor! Bir ülke daha satın aldı

Savaş alanlarındaki başarılarıyla, uluslararası medyanın gündeminden düşmeyen Türk İHA/SİHA’larına olan talep artıyor.
Yeni Şafak'ta yer alan habere göre; Bayraktar TB2’lerin ihracatının ardından, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ de, (TUSAŞ) ANKA-S İHA satışı için Tunus Savunma Bakanlığı ile sözleşme imzaladı. HaberTürk’ten Güntay Şimşek’in köşesinde yer verdiği bilgilere göre, varılan anlaşma kapsamında TUSAŞ, Tunus Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na 3 adet ANKA İHA ve 3 adet Yer Kontrol Sistemi teslim edecek.
Yaklaşık 80 milyon ABD Doları tutarındaki ihracat anlaşması sonrasında, Tunuslu 52 pilot ve bakım personeline, Ankara’da TUSAŞ tesislerinde eğitimler verilecek.