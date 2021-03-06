Dünyadaki 10 büyük projeden 6'sı Türkiye'de!

Türkiye'de dev yatırımlı projeler hep tartışma konusu oldu. Bunun son örneği Kanal İstanbul.. Dünyadaki on büyük projeden altısı Türkiye'de hayata geçirildi. CNN Türk dev projelerini mercek altına aldı. Bakın hangi tartışmaların ardından hangi projeler hayata geçti? İşte 130 ülkenin milli gelirini geçen o yatırımlar….

Türkiye'nin dev projelerinin maliyeti 138 milyar dolar dan fazla. Bu 130 ülkenin milli gelirini geçen bir rakam...

Kanal İstanbul ile ilgili tartışmalar Türkiye'nin dev projelerini yeniden gündeme getirdi. O projelerin hepsinin yapımı çok sancılı oldu. Kimi maliyetlerini eleştirdi, kimi gereksiz buldu. İstisnasız her seferinde iktidar ile muhalefet karşı karşıya geldi.

O PROJELERDEN BİRİ: MARMARAY

Açılmadan önce büyük tartışmalara yol açtı, hatta yapılamayacağını iddia edenler oldu. Ancak Marmaray şu anda Asya ile Avrupa arasındaki en önemli hatlardan biri haline geldi. Bir hayalin gerçekleşmesinin adı Marmaray'dı. Türkiye'nin 153 yıllık rüyası Marmaray 2013 yılında tamamlandı. Avrupa-Asya arasında yolculuk 4 dakikaya indi.

Marmaray’ın açılışı yapılan kısmı için 5,5 milyar lira harcandı, banliyö hatlarının iyileştirilmesiyle birlikte toplam maliyet 8 milyar lira oldu. Marmaray projesi kapsamında iyileştirilmiş banliyö demiryolu sisteminin hizmete girmesiyle Gebze ile Halkalı arası yolculuk 105 dakikaya indi.

VE AVRASYA TÜNELİ....

O da büyük tartışmaların ardından hayata geçirildi. Şu anda İstanbul için hayati önem taşıyan projelerden biri haline geldi.. Avrasya tüneli, 1 milyar 245 milyon dolarlık projeyle yapıldı.. Projenin 5,4 kilometrelik bölümü, deniz tabanı altına özel bir teknolojiyle inşa edilen iki katlı tünelden ve diğer metotlarla inşa edilen bağlantı tünellerinden oluştu. Boğaz'ın iki yakasını hem yerin hem de denizi altından birleştirdi. Toplam 14,6 kilometrelik bir güzergâhı kapsayan tünel bir ilkti. İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalar ilk kez karayolu tüneliyle birleşmiş oldu.. Sadece ilk yılında ekonomiye 1,2 milyar lira katkı sağladı.

BÜYÜK İSTANBUL HAVALİMANI

Yapıldığı dönemde çok yoğun tartışmalara neden oldu. Seçilen yerin yanlış olduğu iniş kalkışa uygun olmadığı eleştirileri yapıldı. Büyük tartışmalara rağmen proje durdurulmadı. Dünyanın en büyük havalimanlarından biri İstanbul'a inşa edildi. 22 milyar euro gibi rekor bir bedelle yapılan büyük İstanbul havalimanı 76.5 milyon metrekare alanda hizmete girdi. 225 bin kişiye istihdam demek... 4 etaptan oluşan 3. havalimanı, 200 milyon yolcuya hizmet verebilecek nitelikte.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ

Ve çok tartışılan yatırımlardan biri daha Yavuz Sultan Selim Köprüsü.

çevre tartışmalarının odağındaydı. Gerilim yükseldi. Yapılabilir mi yapılamaz mı tartışmaların arasında başladı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, yaklaşık 3 yılda hizmete girdi.

3 milyar dolara mal olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ile İstanbul'un şehir içi araç yükünde yaklaşık yüzde 12 azalma görüldü.

OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ DE TARTIŞILAN KÖPRÜLERDENDİ..

Osmangazi Köprüsü, dünyanın en büyük orta açıklıklı asma köprüleri arasında 4. sırada... Toplam yatırım bedeli 9 milyar dolar.

252 metre kule yüksekliğine, 35,93 metre tabliye genişliğine, 1550 metre orta açıklığına ve 2 bin 682 metre uzunluğa sahip köprünün yapımında 8 bin işçi çalıştı. Köprü 3 gidiş ve 3 geliş olmak üzere 6 şerit olarak hizmet veriyor.

SON TARTIŞMA ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

1915 Çanakkale Köprüsü. Köprü boğazı İstanbul dışında geçen ilk köprü niteliğinde. Proje, 10 milyar 354 milyon lira proje bedelli.

"DÜNYANIN EN UZUN ARALIKLI KÖPRÜSÜ"

İki yakanın birbirine, kenar açıklıklarıyla kendisinin toplam uzaklığı 3 bin 860 metre ve viyadükleriyle 5 kilometre üzerinde olacak köprünün iki ayak arasındaki açıklığı ise, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü olan 2023'ü taçlandırmak için 2 bin 23 metre olarak belirlendi. Köprü, 18 Mart 2022'de hizmette olacak.

İhtiyaç mı, zorunluluk mu?

Süveyş Kanalı ve Panama Kanalı gibi ticari geçiş koridorlarında bile gemi geçiş sayısının sırasıyla 17 bin ve 13 bin civarında...

İstanbul Boğazı'ndan günümüzde ortalama yılda 50 bin gemi geçiş yapıyor. Bu sayının 2030'da 65 bin, 2050'de 95 bin, 2070'te 115 bine ulaşacağı tahminler arasında...

KANAL İSTANBUL’DA SON DURUM NE?

Kanal İstanbul'un geçeceği güzergah toplam 152 milyon metrekarelik bir alanı kapsıyor. Bu alanın 37.5 milyon metrekaresi su yolu için kullanılacak. proje Küçükçekmece Gölü, Sazlısu Barajı ve Terkos Barajı güzergahlarından geçecek. Kanalın uzunluğu 40–45 km; genişliği yüzeyde 145–150 m, tabanda ise yaklaşık 125 m olacak. Suyun derinliği 25 m olacak. Bu kanalla birlikte İstanbul Boğazı tanker trafiğine tümüyle kapanacak, İstanbul'da iki yeni yarımada, yeni bir de ada oluşacak.

Son durum şu; 2021 yılı içinde proje ihalesinin yapılması bekleniyor. Kanal inşaat maliyeti 75 milyar lira olarak öngörüldü. Kanal İstanbul ve entegre tesisleri ile birlikte, projenin hazırlık-inşaat aşamasında yaklaşık 10 bin işletme aşamasında, kanal ve liman, lojistik merkez ve yat limanı gibi diğer işletmelerde yaklaşık 10 bin kişinin çalışması bekleniyor.