Dünyada yılın otomobili seçildi!

Volkswagen’in tamamen elektrikli ilk SUV modeli ID.4, 2021 Dünyada Yılın Otomobili “World Car of the Year” seçildi.

24 ülkeden 90’ı aşkın otomotiv gazetecisi tarafından belirlenen World Car Awards’ın 17’incisinde, zirvede ID.4 yer aldı. Dünyada Yılın Otomobili (World Car of the Year) ödülüne hak kazanan araçların, yılda en az 10 bin adetlik bir üretim adedine sahip olması ve en az iki kıtada satışa sunulması gibi kriterlere uygun olması gerekiyor. ID.4, dünyanın en önemli segmentlerden birinde; kompakt SUV sınıfında e-mobiliteye geçişi başlatması ve günlük kullanılabilirliğiyle jürinin beğenisini kazandı. Modelin çevre dostu olmasının yanısıra yenilikçi teknolojileri de övgü alan diğer konular oldu. ID.4, Dünyada Yılın Otomobili (World Car of the Year 2021) ödülüyle Volkswagen'in başarı öyküsünü sürdürüyor. World Car Awards’ta daha önce de başarılar elde eden Volkswagen, 2009 ve 2013 yıllarında Golf; 2010 yılında Polo ve 2011 yılında UP! modelleriyle bu unvanı kazanmıştı.

EuroNCAP’ten 5 yıldız



ID.4, bağımsız güvenlik kuruluşu Euro NCAP güvenlik testlerinde etkileyici bir performans sergiledi. ID.4, yetişkin, çocuk, yaya koruma ve gelişmiş güvenlik yardım sistemleri kategorilerinden yüksek dereceler alarak Euro NCAP tarafından 5 yıldızla ödüllendirildi. Ön ve yan darbe, otomobilden çıkarma gibi önlemlerin incelendiği çarpışma testlerinde ID.4, ‘Yetişkin Yolcu Güvenliği’ kategorisinde yüzde 93, ‘Çocuk Yolcu Güvenliği kategorisinde ise yüzde 89'luk bir sonuç elde etti.

‘Güvenlik Yardımcısı’ kategorisinde de mükemmel bir performans ortaya koyan tamamen elektrikli SUV, bu kategoride yüzde 85 puan alırken, yaya ve bisikletliler için ise yüzde 76’lık bir sonuç elde etti. ID.4’ün elde ettiği beş yıldız ile Euro NCAP'deki başarı öyküsünü sürdüren Volkswagen, son olarak Ekim 2020'de kompakt ID.3 ile en yüksek dereceyi elde etmişti.