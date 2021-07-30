Dünyada yangınlar neden arttı? Uzman isimden kritik açıklama

Dünyada yangınlar neden arttı? Yangınların sebeplerinden biri küresel ısınma mı? Aynı anda birçok ülkede neden yangın çıktı? Küresel ısınmanın yangınlardaki etkisi ne? CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, canlı yayında yanıtladı.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen’in açıklaması şu şekilde: Küresel ısınmanın yangınlara etkisi var. Yangının başlamasında ve genişlemesinde etkisi var. 3 meteorolojik faktör var; nem, sıcaklık ve rüzgar. Bu faktörlerin son senelerde küresel ısınmadan dolayı değerleri arttı. 2 derecelik sıcaklık artışı, günlük hava sıcaklıklarında kat be kat fazla hissediliyor.

Bu hafta İstanbul ’da 37 dereceye kadar çıkacak sıcaklık. Ay ortalamasının 8 derece üzerinde sıcaklık. 2 derecelik artışın geneline baktığımız zaman hava sıcaklıklarını 10 dereceye kadar artırıyor.

Manavgat’ta oradaki yanıcı madde çok kurudu. Yürürseniz orada yaprak kırılma seslerini duyarsınız. Kurumuş dallardan örtü yangını diyoruz biz. Kasım ayında orada bir mangal yakılsa bir kömür yere düşse yangın çıkmaz çünkü kuru değil ıslak maddeler. Ama yazın böyle bir hava durumda bir kıvılcım bile yangın çıkartabiliyor.

Yangınların ne kadar arttığının en güzel cevabı dünyada ,küresel ısınma. Parametrelerde artış söz konusu. Küresel ısınmanın artışı, doğal afetleri yüzde 60 oranında artırıyor. Bunların yanında orman yangınları da doğal afet sayılıyor ve birebir ilgili gösteriliyor. Yaz aylarında orman yangınları meydana geliyor genelde.

Mayıs ayından eylül ayı arasında bir periyot bu. Bu aylar uzadı, eylül artık Türkiye’de yaz ayı gibi, bu nedenle yangın mevsimi de genişledi. Hava 50 derece olduğu zaman orası tutuşur demek yanlış bir şeydir.

3 tane önemli bölge var dünyada. Birisi California ’dır. İkincisi Rusya ’daki Sibirya bölgesindeki yangınlardır. Üçüncüsü de Avustralya ’daki yangınlardır. Orman yangınlarını kontrol altına almak öyle kolay değildir. Isınan hava yükseliyor ve orada konvektif hareket yapar.

Tedbirlerimizi almamız lazım. Riskli günler vardır yangınlar için. Aşırı sıcakların olduğu günlerde ormana girişin yasaklanması lazım. Mangal yakmak mümkün değil. Ben anlamıyorum ormanda mangal yakanları. Ormanın içerisine girmemesi lazım. Bu aylarda pikniğin mangalın hatta yürüyüşün bile yasaklanması lazım. Dünyada böyledir bu zamanlarda ormana girişler yasaklanır.