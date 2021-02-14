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Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 81 milyonu geçti

AA |  14 Şubat 2021 Pazar - 0:33 | Son Güncelleme : 14 02 2021 - 0:33

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandıktan sonra sağlığına kavuşanların sayısı 81 milyonu aştı.


Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers"  internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda  en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.
 
Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 81 milyon 14'ü iyileşti.
 
ABD'de 18 milyon 113 bin 821, Hindistan'da 10 milyon 603 bin 213,  Brezilya'da 8 milyon 678 bin 327 ve Rusya'da 3 milyon 577 bin 907 kişi virüsü  yenmeyi başardı.
 
Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 468 bin 419 kişi  sağlığına kavuştu.
 
İyileşenlerin sayısı İtalya'da 2 milyon 216 bin 50, İngiltere 2 milyon  125 bin 331, Almanya’da 2 milyon 112 bin,  Kolombiya'da 2 milyon 72 bin 793,  Arjantin'de 1 milyon 814 bin 160, Meksika'da 1 milyon 535 bin 786, Güney  Afrika'da 1 milyon 385 bin 996 ve Polonya'da 1 milyon 336 bin 467’ye ulaştı.
 
Dünya genelinde 25 milyon 419 bin 737 kişi halen tedavi altında  bulunuyor.
 
Çin'in Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den  fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.
 
Dünya genelindeki vaka sayısı 108 milyon 970 bin 592’ye ulaşırken  virüs nedeniyle 2 milyon 401 bin 124 kişi hayatını kaybetti.

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