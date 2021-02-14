Dünyada koronavirüsten iyileşenlerin sayısı 81 milyonu geçti

Kovid-19 vakalarına ilişkin verilerin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü ilk 4 ülke, aynı zamanda en fazla hastanın iyileştiği ülkeler oldu.

Dünya genelinde virüs bulaşanlardan 81 milyon 14'ü iyileşti.

ABD'de 18 milyon 113 bin 821, Hindistan 'da 10 milyon 603 bin 213, Brezilya 'da 8 milyon 678 bin 327 ve Rusya 'da 3 milyon 577 bin 907 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de de Kovid-19 tespit edilen 2 milyon 468 bin 419 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı İtalya 'da 2 milyon 216 bin 50, İngiltere 2 milyon 125 bin 331, Almanya ’da 2 milyon 112 bin, Kolombiya 'da 2 milyon 72 bin 793, Arjantin 'de 1 milyon 814 bin 160, Meksika 'da 1 milyon 535 bin 786, Güney Afrika 'da 1 milyon 385 bin 996 ve Polonya 'da 1 milyon 336 bin 467’ye ulaştı.

Dünya genelinde 25 milyon 419 bin 737 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

Çin'in Vuhan kentinde aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü.

Dünya genelindeki vaka sayısı 108 milyon 970 bin 592’ye ulaşırken virüs nedeniyle 2 milyon 401 bin 124 kişi hayatını kaybetti.