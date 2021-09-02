Dünyada kaç kişinin 'telefon sahibi' olduğu açıklandı!

Teknoloji geliştikçe çok çeşitli cihazlar bizleri karşıladı. Akıllı telefonların çeşitliliği pek çok kişiye ulaşmasını sağlarken, tuşlu telefonlardan katlanabilir ekranlı olanlara kadar dünyada toplamda kaç kişinin ‘telefon sahibi’ olduğu açıklandı. Rakamlar ise inanılmaz! İşte yayımlanan rapora göre 2021 yılı itibarıyla dünyada toplamda kaç kişinin telefon sahibi olduğu:

HootSuite ve We Are Social Digital 2021 iş birliği ile hazırlanan yeni bir rapora göre yaklaşık 8 milyara(7.9 milyar) ulaşan dünya nüfusu içinde büyük bir çoğunluk en az bir telefon sahibi. Kayıtlara göre dünyada 5.27 milyar insan en az bir telefon sahibi ve toplamdaki telefon sayısı hesaplandığında ise bunun 7.7 milyara eşit olduğunu görüyoruz.

117 MİLYON KİŞİ İLK KEZ TELEFON SAHİBİ OLMUŞTU

Bu listenin içinde akıllı telefonlar ve tuşlular da dahil olmak üzere hurda olmamış cihazlar ve internete bağlananlar yer alıyor. Aynı rapora göre geçen yıl 117 milyon kişi ilk kez cep telefonu sahibi olurken, birden fazla telefon kullanan sayısı da oldukça yüksek.

İnternete bağlanan cihazların sayısının 8 milyar bandını aşmak üzere olması aslında durumu çok iyi özetliyor zira bunların 6.4 milyarı akıllı telefonlardan ulaşıyor. 310 milyon tablet, taşınabilir PC ve yönlendirici varken 1.3 milyar civarında da standart telefon yer alıyor.

EN UYGUN FİYAT İSRAİL'DE

Küresel olarak bakıldığında ise 1 GB başına istenen ortalama fiyat 4.07 dolar olarak kayıtlara geçti. Yunanistan 8.16 dolar ile en yüksek ücret alan ülke konumunda yer alırken ABD ’de 3.33 dolar, İngiltere ’de 1.42 dolar iken İsrail 0.05 dolar ile en düşük ücret isteyen ülke konumunda yerini alıyor.