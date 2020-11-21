Dünyada ilk robotik dalak kisti ameliyatı başarıyla yapıldı

Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi (EÜTF) Hastanesine karın ağrı sı şikayetiyle başvuran 15 yaşındaki lise öğrencisinin dalağında kist olduğu belirlendi. Kistin alınması için ameliyat kararı verildi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi (EÜTF) Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Divarcı ile ekibi, robotik cerrahi yöntemiyle kisti başarıyla aldı. Ege Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, dünyada bir ilke imza atan Doç. Dr. Divarcı’yı ziyaret eden EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Hocalarımız birçok alanda önemli başarı hikayelerine imza atıyor. Robotik dalak kisti ameliyatını gerçekleştiren hocalarımız dünyada bir ilke imza attı. Hekimlerimizle gurur duyuyoruz. Ege Üniversitesi sağlık alanında birçok alanda önemli ameliyatları başarıyla gerçekleştiriyor. Ege Üniversitesi olarak devletimizin imkanları doğrultusunda, alet ekipman anlamında en iyi olanakları sağlayarak yolumuza devam ediyoruz. Amacımız insanımıza en kaliteli sağlık hizmetini verebilmek. Hastamıza geçmiş olsun diyor, hocalarımızı başarılarından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Riskli sınıfa giren bir ameliyat

Çocuklarda doğumsal olarak dalak kisti görülebildiğini dile getiren EÜTF Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Divarcı, “Bu kistlere müdahale edilmezse uzun dönemde kanserleşme, enfeksiyon veya kanama gibi riskler ortaya çıkabiliyor. O yüzden müdahale etmemiz gerekiyordu. Ameliyatla kistin alınması gerekiyordu; ancak, dalak çok iyi kanlanan bir organ ve ameliyatta da yüksek kanama riski bulunduğundan riskli sınıfa giriyor. Bu nedenle kistin tamamen çıkartılması için dalağın bir bölümünün ya da tamamının alınması gerekiyor. Dalağın tamamının alınmaması için de kistin bir kısmının bırakılması söz konusu olabiliyor. Robotik cerrahi bize bu konuda çok büyük bir avantaj sağladı. Bölge, ulaşılması zor bir bölge, bu ameliyatları laparoskopi dediğimiz yöntemlerle de yapabiliyoruz ama hem ulaşmadaki zorluk hem de kanama riski nedeniyle bir miktar nüks ihtimali artabiliyor. Robotik cerrahide bu bölgeye çok daha iyi ulaşabiliyoruz. Kamerası, 3 boyutlu görüş imkanı veriyor. Daha güvenli cerrahi yapmamızı sağlıyor. Aynı zamanda görüntüyü 16 kat büyütüyor, bu da hasta güvenliği açısından çok önemli. Cerrahi olarak, robotik kol 540 derece dönebiliyor. O sayede çok ergonomik bir şekilde zor bölgelerde çalışma imkanı sağlıyor. Biz de bu hastamızda robotik cerrahinin avantajlarını kullanmak istedik” diye konuştu.

"Ameliyat, takip ettiğimiz bilimsel yayınlara göre ülkemizde ve dünyada ilk robotik kist ameliyatı oldu"

EÜ’nün robotik cerrahide öncü bir kurum olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Divarcı, “Ege Üniversitesi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı olarak robotik cerrahide emin adımlarla ilerliyoruz. Bu konuda daha da tecrübe kazanıyoruz. Yaptığımız ameliyat, takip ettiğimiz bilimsel yayınlara göre ülkemizde ve dünyada ilk robotik kist ameliyatı oldu. Bununla gurur duyuyoruz. Bu ameliyatı da robotik cerrahi ile başarıyla tamamladık. Ameliyat sonrası da sorunsuz bir şekilde geçti. Kontrollerde her hangi bir kist bulgusuna rastlamadık, her şey yolunda gözüküyor. Normalde açık cerrahide hastamızın dalağına ulaşmak için 15-20 santimetrelik büyük bir kesi yapılması gerekiyordu. Karnında büyük bir iz olacaktı. Biz bu ameliyatı 8 milimetrelik küçük kesilerle yaptık. Bu, hem ameliyat sonrası dönemde kozmetik olarak çocuk için çok büyük bir fayda sağladı hem de ağrı şikayetleri belirgin bir şekilde azalıyor. Bu kızımız, lise eğitimi alan bir öğrenci. Çok hızlı bir şekilde okuluna geri döndü. Bu, açık cerrahide haftaları ayları bulabilirdi” dedi.