Dünyada ilk! İnsan klonlamaya bir adım daha

Çinli bilim insanları somatik hücre çekirdeği transferi adı verilen yolla 2 uzun kuyruklu makak klonladı.Dünyada bir ilk olan 'klon maymunlar' geçen ay dünyaya geldi. Etik tartışmaları da beraberinde getiren çalışma insan klonlama yolunda da önemli bir aşama olarak görülüyor.

Çinli bilim insanları somatik hücre çekirdeği transferi adı verilen yolla 2 uzun kuyruklu makak klonladı.

Dünyada bir ilk olan 'klon maymunlar' geçen ay dünyaya geldi.



Maymunların klonlanmasında, 1996'da dünyaya gelen ilk memeli olan koyun Dolly'de uygulanan teknik izlendi.



Bilim insanlarının bundan önceki 79 denemesi başarısız olmuş, bu yolla üretilen 2 maymun da birkaç gün yaşadıktan sonra hayatını kaybetmişti.





Ancak Çinli bilim insanları çalışmada uluslararası kurallara uyduklarını iddia ediyor.



Çığır açıcı bu gelişme, beraberinde etik tartışmaları da getirdi. Bu çalışma teorik olarak insan klonlama yolunda da önemli bir aşama olarak görülüyor.



Ancak şimdilik bu yöntemin insan sağlığı konusundaki araştırmalara model olması umut ediliyor.

(BBC Türkçe)