Dünyada ikinci, Türkiye'de eşi benzeri yok...

Doğu Anadolu'nun saklı incisi “Nemrut Krater Gölü”... 2 bin 800 rakımda 13 kilometrekarelik yüz ölçümüyle bünyesinde barındırdığı sıcak ve soğuk gölleri, buz mağarası, buhar bacası ve doğal güzelliğiyle kentin en önemli turizm alanları arasında yer alan Nemrut Kalderası, seyrine doyumsuz manzarası ile ziyaretçilerini kendine hayran bırakıyor.
Nemrut Kalderası'nda korkutan yangın
Öte yandan Bitlis'e 20 kilometre uzaklıkta dünyanın 2'nci, Türkiye'nin ise en büyük krater gölü de bulunan Nemrut Dağı kalderasında geçen gün örtü yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına aldı.