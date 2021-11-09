Dünyada her 100 bilgi işçisinden 40’ı işten ayrıldı veya ayrılmayı düşünüyor!

Yeni bir araştırmaya göre, küresel işçi sıkıntısı büyüyor. Yapılan çalışmada, her 100 bilgi işçisinden 40’ı işten ayrıldı veya ayrılmayı düşünüyor. Araştırmanın sonuçları çalışan deneyiminin hiç olmadığı kadar önemli hale geldiğini ortaya koyuyor. Şirketler de bu sıkıntının etkisini azaltmak için harekete geçti.

Dünya genelinde daha önce görülmemiş sayıda çalışan işinden ayrılıyor ve bu, dünyanın her yerindeki şirketleri sarsan bir yetenek kıtlığına yol açıyor. Yapılan bir araştırmaya göre ABD’deki 1000 bilgi işçisinin %40’ı son bir yıl içinde en az bir kez işten ayrıldı ya da ayrılmayı düşünüyor. “Büyük İstifa”nın ardında yatan ne? İşletmeler bunun etkisini hafifletmek için ne yapabilir?

Citrix Strateji Başkan Yardımcısı Tim Minahan, şunları söyledi: “Araştırmamız çalışanların günümüzde kendilerine istedikleri yerden anlamlı işler yapma özgürlüğü veren, katkıda bulunmak ve kariyerlerini geliştirmek için eşit fırsatlar sunan işlere girmek için mevcut işlerinden ayrılmaya istekli olduğunu açıkça gösteriyor. Şirketlerin dünyanın gördüğü en sıkı işgücü piyasasında işletmelerini ileri götürmek için ihtiyaç duyduğu çalışanları kendilerine çekmek için çalışanların isteklerini yerine getirmesi gerekecek.” Diyor.

İŞTE ARAŞTIRMANIN SONUÇLARI!

İşçiler çılgınca davranmıyor

İşçiler tükenmiş durumda ve ankete katılanların %35’i bu yüzden işten ayrıldıklarını söylüyor. Ama işçiler çılgınca davranmıyor. İşlerini neden değiştirdikleri sorulduğunda işçilerin yalnızca %6’sı “paniğe kapıldığını ve duygusal bir karar aldığını” söylüyor.

İşçilerin yüzde 33’ü yalnızca yeni bir şey denemek istemiş

%13’ü de iş değiştirmeyi geleceklerine kesinlik katmanın ve salgın sırasında kaybettikleri kontrolü biraz olsun geri kazanmanın bir yolu olarak görmüş

Para her şey demek değil

Maaş ve sosyal yardımlar önemli. Ama işçilere yeni iş arama konusunda ilham veren bunlar değil. Son 12 ay içinde iş değiştiren katılımcıların yüzde 53’ünün maaşında düşüş oldu. Yüzde 60’ı startup şirketlere girdi ve maaş yerine hisse almayı kabul etti.

En önemli şey esneklik

Günümüz çalışanları kendilerine evde, işyerinde ya da yolda, çalışabildikleri en iyi yerde çalışma özgürlüğü tanıyan esnek düzenlemeleri tercih ediyor. Araştırmaya katılanların yüzde 80’i herhangi bir yerden çalışabilme olanağının “çok” ya da “az çok” önemli olduğunu söyledi

Yüzde 55’i herhangi bir yerden çalışabilme olanağı tanınması halinde maaşlarında bir düşüşe razı olacağını söyledi.

ÇALIŞAN DENEYİMİ HİÇ BU KADAR ÖNEMLİ OLMADI

Modern işçiler karmaşık teknoloji ve süreçler olmadan, yenilikçi işlerle uğraşmak, üretken olmak ve işletmelerine değer taşıyan anlamlı bir katkıda bulunmak istiyor. Araştırmanın da gösterdiği gibi bunu başaramadıkları durumlarda işçilerin başka bir işe geçmesi muhtemel:

Araştırmaya katılan işçilerin yüzde 60’ı inovasyon gerçekleştirmek ve yeni şeyler denemek için daha fazla fırsat sunan pozisyonlar için işinden ayrıldı

%38’i önceki görevlerinde odaklanmış ya da tutkulu bir şekilde çalışmıyordu

%31’i aşırı karmaşık teknoloji ve süreçlerden bıkmıştı

%47’si yeni görevinde daha anlamlı işler yapabildiğini düşünüyor

%47’si gerçekleştirdikleri katkılara değer verildiğini ve bu katkıların takdir edildiğini hissediyor

DİJİTAL UÇURUM KORKUSU GERÇEK

Küresel salgın uzaktan çalışmanın çalışan bağlılığını ve üretkenliğini artırabileceğini gösterdi. Ancak, şirketlerin hibrit modellere geçişiyle birlikte yeni bir dijital uçurumun doğabileceği korkusu var ve bu korku temelsiz değil.

Minahan, “Hibrit modeller, önü alınmadığı takdirde hızla iki sınıf işçi yaratabilir ve çalışma alanını adaletsizlik ve yanlı bir tutumla doldurabilir,” dedi.

Araştırmaya katılanlar bu görüşü destekliyor:

Katılımcıların %38’i uzaktan çalışanların merkezi bir işyerinde çalışmadıkları için kariyer açısından dezavantajlı konumda olacağına inanıyor

%47’si terfi / yükselme fırsatları için değerlendirmeye alınma ihtimallerinin daha düşük olduğunu düşünüyor

Araştırmada, işçilerin işten ayrılma sebeplerinin yanı sıra ayrılmama sebepleri de incelendi. İş değiştirmediğini belirten katılımcıların;

- %53’ü yaptıkları işi seviyor

- %41’i aldıkları sosyal yardımların rekabet edebilir düzeyde olduğunu ve maddi rahatlık sağladığını, fiziksel ve ruhsal sağlık ihtiyaçlarını karşıladığını söylüyor

- %40’ı esnek olarak çalışabiliyor

- %34’ü istedikleri zaman ve istedikleri yerden çalışmaları konusunda kendilerine güven duyulduğunu ve olanak sağlandığını hissediyor

- %27’si mevcut belirsizlik ortamından dolayı bir değişikliğe gitmekten korkuyor

- %22’si şirketlerinin çalışanların gelişimine yatırımda bulunduğunu ve yükselme fırsatları sunduğunu söylüyor

- %12’si işten ayrılmaları durumunda hisse opsiyonunu ya da emeklilik planını kaybedecek.

Tim Minahan şu yorumlarda bulundu:

“İşçiler için verilen savaş hiç bu kadar acımasız olmamıştı. Şirketlerin canlılığını koruması için yetenekleri oldukları yerde bulmalarını sağlayacak esnek çalışma modellerine geçmesi gerekiyor. Ve bu yetenekleri kaybetmemek için çalışanların bulundukları yerden bağımsız olarak şeffaf ve verimli bir şekilde işe odaklanabildiği ve işbirliği edebildiği adil bir ortam yaratmaları gerekiyor. Dijital çalışma alanları bu noktada devreye giriyor. Çalışanlarına, işle ilgili zorlukları ortadan kaldıran ve en iyi duruma ulaşmalarına ve en iyi performansı göstermelerine olanak tanıyan araçları sağlayan kuruluşlar sonuçta başarıya ulaşacak. Çünkü çalışanlar kullandıkları araçların ayak bağı olduğunu değil, işlerini kolaylaştırdığını hissettiğinde işlerine odaklanabilir, inovasyon gerçekleştirebilir ve değer sağlayabilir.”