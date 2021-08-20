Dünyada eşi benzeri yok! Sadece yatarak para kazanıyorlar

Balkan ülkesi Karadağ'ın Niksic şehrinde geleneksel olarak düzenlenen "tembellik yarışması" başladı. Dünyada eşi benzeri olmayan yarışmada yeni kurallar açıklandı. Kazananlar ise ödülün sahibi oluyor.

Bu yıl sekiz katılımcı ile onuncusu düzenlenen yarışma da, "en tembel vatandaş" unvanını kazanan yarışmacı, 300 euro değerindeki ödülün sahibi olacak.

Avrupa'da eşine rastlanmayan yarışmanın kurallarına göre, yatarak yarışan yarışmacıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına müsaade edilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

Brezna etno-köyünün sahibi ve yarışmanın organizatörü Mico Blagojevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Karadağ lıların tembel insanlar olarak tanınmış olmalarından yola çıkarak böyle bir yarışma düzenlemeye karar verdiklerini anlattı.

"ARKADAŞ EDİNMEK İÇİN KATILIYORLAR"

Karadağlılar arasında hem çok çalışkan hem çok tembel insanların olduğunu söyleyen Blagojevic, "Ortası yok gibi, yarışmayı düzenleme fikri de buradan geliyor. İnsanlar para ödülünden ziyade arkadaş edinmek için katılıyorlar" dedi.

Bu yıl yarışma kurallarında değişiklik yapıldığını aktaran Blagojevic, "Önceki yıllardan farklı olarak yarışmacıların, sekiz saatte bir tuvalete gitmelerine izin verildi. Önceden böyle olmamasına rağmen en uzun yatma rekoru 52 saat olarak kayda geçmişti" diye konuştu.

Blagojevic, "Yeni kurallar sayesinde Karadağ'ın 'en tembel vatandaşını' bulacağımıza inanıyoruz. İnsanlara, Karadağlıların yatarak da para kazanabileceğini kanıtlayacağız" ifadelerini kullandı.

"PARA ÖDÜLÜ DE GÖZ ARDI EDİLMEMELİ"

Yarışmaya ilk kez katılan Marko da doğada vakit geçirmeyi sevdiğini belirterek, "Öncelikle eğlenceli vakit geçirmek için katılıyorum, ancak para ödülü de gözardı edilmemeli" şeklinde konuştu.

Başkent Podgoricalı yarışmacı Duda da "Dinlenmek için geldim ama para ödülünü de almak isterim. Kazanan 300 avroluk ödülün sahibi oluyor, bu az para değil" dedi.